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У Слов’янську дрони влучили у відділення "Нової пошти"

ракетна атака
Дрони влучили у відділення "Нової пошти"

У ніч на 18 липня російські "шахеди" атакували Слов’янськ у Донецькій області, завдавши удару по одному з логістичних об’єктів. Зафіксовано чотири влучання на вулиці Поштовій — у районі відділення №9 "Нової пошти".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Внаслідок атаки було пошкоджено не лише сам об’єкт, а й прилеглі приватні будинки. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Це вже не перший випадок ударів по інфраструктурі міста. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

Додамо, 4 липня внаслідок масованої атаки російських дронів було пошкоджено відділення "Нової пошти" в місті Чугуїв Харківської області. 

Тоді ж, внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька відділень, а також сортувальне депо "Нової пошти" у Києві.

Також в Одесі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Частину будівлі було зруйновано, компанія організувала роботу мобільного відділення. 

Автор:
Тетяна Гойденко