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У Чугуєві внаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти"

нова пошта, обстріл
Пошкоджено відділення "Нової пошти" / Нова пошта

Ввечері 4 липня внаслідок масованої атаки російських дронів було пошкоджено відділення №1 компанії "Нова пошта" в місті Чугуїв Харківської області. Через руйнування конструкцій приміщення наразі працює в обмеженому режимі — здійснюється лише видача з рампи, без доступу клієнтів до залу обслуговування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

На момент удару відділення було зачинене, тож жертв і постраждалих серед працівників та відвідувачів немає. Усі відправлення, що перебували в приміщенні, збережені.

Нові посилки, які були адресовані до цього відділення, тимчасово перенаправляються до найближчого — відділення №2.

Фото 2 — У Чугуєві внаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти"

Наразі на місці тривають роботи з розбору завалів і технічної оцінки стану будівлі.

Якщо інженери підтвердять безпечність умов, відділення відновить повноцінну роботу в найкоротші терміни. У разі неможливості — буде відкрито мобільне відділення поблизу.

Компанія запевнила, що жодних затримок у доставці не передбачається. Клієнтів уже інформують про зміни та перенаправлення посилок у звичайному режимі.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки ворога. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень, а також сортувальне депо "Нової пошти".

Також в Одесі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Частину будівлі було зруйновано, компанія організувала роботу мобільного відділення. 

Автор:
Тетяна Гойденко