В Чугуеве в результате вражеской атаки повреждено отделение "Новой почты"

Вечером 4 июля в результате массированной атаки российских дронов было повреждено отделение №1 компании "Новая почта" в городе Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

На момент удара отделение было закрыто, так что жертв и пострадавших среди работников и посетителей нет. Все отправления, находившиеся в помещении, сохранены.

Новые посылки, адресованные этому отделению, временно перенаправляются в ближайшее — отделение №2.

В настоящее время на месте продолжаются работы по разбору завалов и технической оценке состояния здания.

Если инженеры подтвердят безопасность условий, отделение возобновит полноценную работу в кратчайшие сроки. В случае невозможности будет открыто мобильное отделение поблизости.

Компания заверила, что никаких задержек в доставке не предусматривается.

Напомним, в ночь на 4 июля Киев и область подверглись массированной комбинированной атаке врага. В результате обстрела повреждено несколько отделений, а также сортировочное депо "Новой почты".

Также в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.