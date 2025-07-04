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"Новая почта" пострадала от комбинированной атаки на Киев: есть повреждения отделений и депо
В ночь на 4 июля Киев и область подверглись массированной комбинированной атаке врага. В результате обстрела повреждено несколько отделений, а также сортировочное депо "Новой почты".
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщается, что больше всего в результате ночных обстрелов пострадало отделение №223. Никто из работников или клиентов Новой почты не пострадал — к моменту удара отделение было закрыто. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.
"Все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделения, будут перенаправлены в отделение №122", — говорится в сообщении.
Компания уже связывается с клиентами, чьи отправления находились в уничтоженном отделении для урегулирования ситуации.
Также повреждено отделение №114, но работает.
Отделение №226 получило повреждения и сейчас работает в ограниченном режиме – осуществляется только выдача отправлений. Доступ к автомобилям на территорию отделения временно отсутствует. Все грузы, направляющиеся в это отделение, будут перенаправлены на отделение №359.
При обстреле вражеские ракеты попали по прилегающей территории сортировочного депо. В результате сгорели два автомобиля. Однако работники и груз не пострадали. Работа депо полностью восстановлена.
Напомним, 18 июня в результате ночной атаки дронами вражеские силы РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье .
Также в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.