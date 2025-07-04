"Новая почта" пострадала от комбинированной атаки на Киев: есть повреждения отделений и депо

В ночь на 4 июля Киев и область подверглись массированной комбинированной атаке врага. В результате обстрела повреждено несколько отделений, а также сортировочное депо "Новой почты".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что больше всего в результате ночных обстрелов пострадало отделение №223. Никто из работников или клиентов Новой почты не пострадал — к моменту удара отделение было закрыто. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.

"Все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделения, будут перенаправлены в отделение №122", — говорится в сообщении.

Компания уже связывается с клиентами, чьи отправления находились в уничтоженном отделении для урегулирования ситуации.

Также повреждено отделение №114, но работает.

Отделение №226 получило повреждения и сейчас работает в ограниченном режиме – осуществляется только выдача отправлений. Доступ к автомобилям на территорию отделения временно отсутствует. Все грузы, направляющиеся в это отделение, будут перенаправлены на отделение №359.

При обстреле вражеские ракеты попали по прилегающей территории сортировочного депо. В результате сгорели два автомобиля. Однако работники и груз не пострадали. Работа депо полностью восстановлена.

Напомним, 18 июня в результате ночной атаки дронами вражеские силы РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье .

Также в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.