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В Славянске дроны попали в отделение "Новой почты"

ракетная атака
Дроны попали в отделение "Новой почты"

В ночь на 18 июля российские "шахеды" атаковали Славянск, нанеся удар по одному из логистических объектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

В результате атаки был поврежден не только сам объект, но и близлежащие частные дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Это уже не первый случай ударов по инфраструктуре города. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Добавим, 4 июля в результате массированной атаки российских дронов было повреждено отделение "Новой почты" в городе Чугуев Харьковской области.

Тогда же, в результате обстрела повреждено несколько отделений, а также сортировочное депо "Новой почты" в Киеве.

Также в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.

Автор:
Татьяна Гойденко