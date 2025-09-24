- Категорія
"Нова пошта" попереджає про фішингові SMS-повідомлення
Клієнти “Нової пошти” отримують шахрайські SMS із повідомленням про нібито затримку посилки через неправильний індекс. У повідомленні міститься небезпечне посилання, що збирає особисті та банківські дані.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Фішингові SMS від "Нової пошти"
"Клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс". У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних", - йдеться в повідомленні компанії.
В компанії попереджають клієнтів не переходити за підозрілими посиланнями у SMS і не передавати свої особисті чи банківські дані. Повідомлення такого типу слід видаляти, а близьких, особливо літніх людей, попередити про можливий обман.
Уся офіційна комунікація "Нової пошти" здійснюється лише через перевірені канали:
- офіційний сайт;
- мобільний додаток;
- соціальні мережі та SMS-повідомлення від компанії.
Нагадаємо, у столиці знову зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.