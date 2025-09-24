Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" предупреждает о фишинговых SMS-сообщениях

"Новая почта"
Клиентов предупреждают о мошеннических сообщениях

Клиенты "Новой почты" получают мошеннические SMS с сообщением о якобы задержке посылки из-за неправильного индекса. В сообщении содержится опасная ссылка, собирающая личные и банковские данные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Фишинговые SMS от "Новой почты"

"Клиенты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса". В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле — для сбора личных и банковских данных", - говорится в сообщении компании.

В компании предупреждают клиентов не переходить по подозрительным ссылкам в SMS и не передавать свои личные или банковские данные. Сообщения такого типа следует удалять, а близких, особенно пожилых людей, предупредить о возможном обмане.

Вся официальная коммуникация "Новой почты" осуществляется только через проверенные каналы:

  • официальный сайт;
  • мобильное приложение;
  • социальные сети и SMS сообщения от компании.

Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.

Автор:
Ольга Опенько