"Новая почта" предупреждает о фишинговых SMS-сообщениях

Клиенты "Новой почты" получают мошеннические SMS с сообщением о якобы задержке посылки из-за неправильного индекса. В сообщении содержится опасная ссылка, собирающая личные и банковские данные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Фишинговые SMS от "Новой почты"

"Клиенты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса". В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле — для сбора личных и банковских данных", - говорится в сообщении компании.

В компании предупреждают клиентов не переходить по подозрительным ссылкам в SMS и не передавать свои личные или банковские данные. Сообщения такого типа следует удалять, а близких, особенно пожилых людей, предупредить о возможном обмане.

Вся официальная коммуникация "Новой почты" осуществляется только через проверенные каналы:

официальный сайт;

мобильное приложение;

социальные сети и SMS сообщения от компании.

Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.