"Новая почта" предупреждает о фишинговых SMS-сообщениях
Клиенты "Новой почты" получают мошеннические SMS с сообщением о якобы задержке посылки из-за неправильного индекса. В сообщении содержится опасная ссылка, собирающая личные и банковские данные.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Фишинговые SMS от "Новой почты"
"Клиенты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса". В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле — для сбора личных и банковских данных", - говорится в сообщении компании.
В компании предупреждают клиентов не переходить по подозрительным ссылкам в SMS и не передавать свои личные или банковские данные. Сообщения такого типа следует удалять, а близких, особенно пожилых людей, предупредить о возможном обмане.
Вся официальная коммуникация "Новой почты" осуществляется только через проверенные каналы:
- официальный сайт;
- мобильное приложение;
- социальные сети и SMS сообщения от компании.
Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.