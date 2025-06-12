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Фішинг під виглядом НБУ: небезпечні листи атакують користувачів

нбу
Астер-Фінанс має усунути порушення / НБУ

Національний банк України попереджає про нову фішингову кампанію: зловмисники надсилають електронні листи з підробленою адресою, що імітує офіційний e-mail НБУ, та небезпечними вкладеннями. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про шахрайську розсилку

НбУ застерігає громадян про нову хвилю фішингових атак. Зафіксовано випадки розсилки електронних листів із шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційні повідомлення НБУ. У темі листа та назві файлів використано назву Нацбанку, щоб ввести одержувача в оману.

Шахраї розсилають повідомлення з різних електронних адрес, але в підписі листа вказують фейкову адресу — [email protected], яка схожа на справжню, але не має стосунку до офіційного домену НБУ.

Нацбанк наголошує: не відкривайте вкладення та не переходьте за посиланнями, якщо маєте сумніви щодо джерела листа. Співробітники НБУ використовують лише офіційні корпоративні скриньки з доменом @bank.gov.ua.

У разі отримання підозрілих листів радять негайно повідомити про це відповідні служби безпеки.

Фото 2 — Фішинг під виглядом НБУ: небезпечні листи атакують користувачів

Нагадаємо, у столиці знову зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян. 

Автор:
Ольга Опенько