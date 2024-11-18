Viber блокує шахраїв: небажаних дзвінків у застосунку стало менше вп'ятеро

Кількість дзвінків від зловмисників та спамерів у застосунку Viber знизилась на 80%. Дану статистику за січень-жовтень 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року оприлюднила команда Rakuten Viber.

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За даними компанії, цього року близько 90 тисяч громадян України стали об'єктами дзвінків від спамерів або шахраїв. Це на 80% менше, ніж за 10 місяців 2023 року.

У 2024 році кількість користувачів, які повідомляли про спам чи шахрайство через Viber, зменшилася до 4 тисяч, що в 16 разів менше порівняно з 2023 роком, коли зі скаргами звернулися понад 59 тисяч українців.

Rakuten Viber також заблокував 2,5 тисячі шахрайських акаунтів, що в 15 разів менше, ніж у 2023 році, коли було заблоковано понад 37 тисяч акаунтів.

Головні причини зниження активності зловмисників

В компанії наголошують, що суттєве скорочення кількості шахрайських дій стало можливим завдяки впровадженню функції "Ідентифікація абонентів", яка запобігає спамерським атакам.

Дану функцію можна активувати через меню за такою схемою:

· Параметри.

· Виклики й повідомлення.

· Ідентифікація абонентів (доступно лише для Android).

Окрім цього в Rakuten Viber також радять користувачам застосунку використовувати корисні інструменти, які допомагають ефективно протидіяти шахрайству та покращують безпеку користувачів:

· Повідомлення від незнайомих контактів (запити від невідомих номерів краще зберігати в окремій папці).

· Автоматична перевірка на спам.

· Обмеження на додавання в групи (увімкнення функції дозволяє лише контактам з телефонної книги додавати вас у групи).

Щоб увімкнути ці функції, користувачам необхідно перейти у меню Параметри – Конфіденційність.

Нагадаємо, що Rakuten Viber — це безкоштовний месенджер для відправки повідомлень і здійснення дзвінків, який забезпечує спілкування користувачів у всьому світі. Він входить до трійки найзахищеніших застосунків для обміну повідомленнями та дзвінків за версією Stiftung Warentest. Це підкреслює високий рівень безпеки, який забезпечує застосунок для своїх користувачів.

Раніше повідомлялося, що месенджер Rakuten Viber представив нові рішення для безпечної комунікації з бізнесами на своїй соціальній платформі. Ці інновації дозволяють користувачам ефективно взаємодіяти з брендами та компаніями, забезпечуючи високий рівень конфіденційності та захисту даних у процесі спілкування.