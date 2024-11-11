Viber запускає нові безпекові рішення для бізнесів: як це працюватиме

Месенджер Rakuten Viber представив нові рішення для безпечної комунікації з бізнесами на соціальній платформі.

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Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

Зазначається, що серед оновлень:

Повідомлення для верифікації. Такі повідомлення дозволяють легко автентифікувати клієнтів за допомогою одноразового пароля (OTP). Переваги:

готові шаблони, призначені для збільшення конверсії;

дешевші за звичайні SMS;

дозволяють обмежити час доставки.

"Коли користувач отримує таке повідомлення, він може в один клік скопіювати PIN-код за допомогою кнопки в чаті або безпосередньо у push-сповіщенні, без необхідності відкривати Viber. Зручний дизайн повідомлення робить процес автентифікації швидшим і простішим", - уточнюють у Rakuten Viber.

Повідомлення SecurePlus. Це рішення дозволяє перевірити номер одержувача на підозрілу активність у режимі реального часу. Таким чином, компанії можуть додатково захистити повідомлення з приватною та конфіденційною інформацією, наприклад, дані транзакцій і банківські виписки. Початково це рішення було розроблене Rakuten Viber для Євробанку, одного з найбільших європейських банків. Тепер воно доступне для всіх компаній, які оперують чутливими даними.

Зауважимо, що Rakuten Viber входить до трійки найзахищеніших застосунків для обміну повідомленнями та дзвінків за версією Stiftung Warentest, забезпечуючи шифрування при передачі для спілкування компаній з клієнтами та наскрізне шифрування для приватних і групових чатів і дзвінків. Безпека у Rakuten Viber означає, що повідомлення в особистих чатах та групах ніколи не зберігаються на серверах супераппу, а всі комунікації залишаються HTTPS-захищеними.

Повідомляється, що нові безпекові рішення від Rakuten Viber вже доступні для бізнесів по всьому світу.

Нагадаємо, 34% українців хочуть знати про розпродажі й акційні пропозиції від компаній. Найпопулярнішим каналом комунікації з бізнесом є месенджери — їх обрали 45% опитаних.