45% українців спілкуються з бізнесами через месенджери: чи хочуть отримувати новини про знижки

34% українців хочуть знати про розпродажі й акційні пропозиції від компаній. Найпопулярнішим каналом комунікації з бізнесом є месенджери — їх обрали 45% опитаних.

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Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber, який провів опитування серед користувачів.

Зазначається, що в українців запитали, як часто вони хочуть отримувати інформацію про знижки та де найзручніше спілкуватися з компаніями.

Результати опитування показали, що 34% цікавляться знижками: з них 16% респондентів зазначили, що такі пропозиції корисно отримувати щотижня. Водночас 18% ніколи не хочуть отримувати інформацію про акції.

Відповіді на питання “З якою частотою вам дійсно корисно отримувати інформацію про акції від бізнесу?” розподілилися наступним чином:

Байдуже — 48%;

З періодичністю в “ніколи” — 18%;

Щотижня — 16%;

Тільки до свят — 7%;

Щомісяця — 5%;

Кілька разів на рік — 3%;

Виключно до мого Дня народження — 3%.

Rakuten Viber також запитав, де українцям зручно спілкуватися з бізнесами. 45% респондентів взаємодіють з компаніями в месенджерах, ще 28% — на сайтах магазинів або маркетплейсів. На питання “Де саме ви найчастіше спілкуєтеся з бізнесами?” відповіді розподілилися таким чином:

Месенджери — 45%;

Сайти магазинів або маркетплейсів — 28%;

Телефонні дзвінки — 16%;

SMS — 7%;

Електронна пошта — 4%.

Нові функції Viber

Додамо, Viber запровадив нову функція на основі Open AI, яка допомагає дізнатися, про що говорили у груповому чаті, без необхідності повністю його читати. Стислий виклад доступний усім українцям у безкоштовній версії застосунку.

Також компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нової технології, що спрощує організацію важливих чатів і каналів. Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.

Папки допомагають користувачам розмежувати робоче та особисте життя в онлайні. Функція дозволяє організувати чати за категоріями, які обирає сам користувач.