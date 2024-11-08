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45% украинцев общаются с бизнесами через мессенджеры: хотят ли получать новости о скидках
34% украинцев хотят знать о распродажах и акционных предложениях от компаний. Самым популярным каналом коммуникации с бизнесом являются мессенджеры — избрано 45% опрошенных.
Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber, который провел опрос среди пользователей.
Отмечается, что у украинцев спросили, как часто они хотят получать информацию о скидках и где удобнее всего общаться с компаниями.
Результаты опроса показали, что 34% интересуются скидками: из них 16% респондентов отметили, что такие предложения полезно получать еженедельно. 18% никогда не хотят получать информацию об акциях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Ответы на вопрос "С какой частотой вам действительно полезно получать информацию об акциях от бизнеса?" распределились следующим образом:
- Неважно — 48%;
- С периодичностью у "никогда" — 18%;
- Еженедельно – 16%;
- Только к праздникам – 7%;
- Ежемесячно – 5%;
- Несколько раз в год – 3%;
- Только к моему Дню рождения — 3%.
Rakuten Viber также спросил, где украинцам удобно общаться с бизнесами. 45 % респондентов взаимодействуют с компаниями в мессенджерах, еще 28% — на сайтах магазинов или маркетплейсов.
- Мессенджеры — 45%;
- Сайты магазинов или маркетплейсов — 28%;
- Телефонные звонки — 16%;
- SMS — 7%;
- Электронная почта – 4%.
Новые функции Viber
Viber ввел новую функцию на основе Open AI, которая помогает узнать, о чем говорили в групповом чате, без необходимости его полностью читать. Краткое изложение доступно всем украинцам в бесплатной версии приложения.
Также компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.
Папки помогают пользователям разграничить рабочую и личную жизнь онлайн. Функция позволяет организовать чаты по категориям, которые выбирает сам пользователь.