45% украинцев общаются с бизнесами через мессенджеры: хотят ли получать новости о скидках

34% украинцев хотят знать о распродажах и акционных предложениях от компаний. Самым популярным каналом коммуникации с бизнесом являются мессенджеры — избрано 45% опрошенных.

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Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber, который провел опрос среди пользователей.

Отмечается, что у украинцев спросили, как часто они хотят получать информацию о скидках и где удобнее всего общаться с компаниями.

Результаты опроса показали, что 34% интересуются скидками: из них 16% респондентов отметили, что такие предложения полезно получать еженедельно. 18% никогда не хотят получать информацию об акциях.

Ответы на вопрос "С какой частотой вам действительно полезно получать информацию об акциях от бизнеса?" распределились следующим образом:

Неважно — 48%;

С периодичностью у "никогда" — 18%;

Еженедельно – 16%;

Только к праздникам – 7%;

Ежемесячно – 5%;

Несколько раз в год – 3%;

Только к моему Дню рождения — 3%.

Rakuten Viber также спросил, где украинцам удобно общаться с бизнесами. 45 % респондентов взаимодействуют с компаниями в мессенджерах, еще 28% — на сайтах магазинов или маркетплейсов.

Мессенджеры — 45%;

Сайты магазинов или маркетплейсов — 28%;

Телефонные звонки — 16%;

SMS — 7%;

Электронная почта – 4%.

Новые функции Viber

Viber ввел новую функцию на основе Open AI, которая помогает узнать, о чем говорили в групповом чате, без необходимости его полностью читать. Краткое изложение доступно всем украинцам в бесплатной версии приложения.

Также компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

Папки помогают пользователям разграничить рабочую и личную жизнь онлайн. Функция позволяет организовать чаты по категориям, которые выбирает сам пользователь.