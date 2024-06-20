Viber сделал функцию краткого изложения группового чата доступной всем украинцам

Новая функция на основе Open AI помогает узнать, о чем говорили в групповом чате, без необходимости его полностью читать. С апреля сжатое изложение тестировали для 10% пользователей Viber в Украине. Теперь он доступен всем украинцам в бесплатной версии приложения.

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Об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber .

Отмечается, что функция на основе технологии Open AI анализирует от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате и выделяет из них ключевые пункты в кратком изложении на одно сообщение. Поэтому теперь можно не читать всю переписку и узнать ее содержание в формате резюме.

По данным Rakuten Viber , две трети украинцев ежемесячно и чаще общаются в групповых чатах. Новая функция поможет, в частности, сэкономить время на считывание сообщений в школьных, соседских, рабочих и других групповых чатах.

Вот как бы выглядело краткое изложение переписки между соседями Кайдашей из романа "Кайдашева семья".

Кроме краткого чатового изложения, Rakuten Viber напоминает о других полезных функциях для групповых чатов:

Для того, чтобы ни один участник группового чата не потерял важное сообщение, его можно закрепить. Закрепленное сообщение будет вверху экрана, а нажав на него — пользователь сразу переходит к этому сообщению в чате. Чтобы закрепить сообщение: нажмите и удерживайте сообщение → выберите пункт “Закрепить”. Для нахождения отдельных деталей в чате, не обязательно листать всю ленту сообщений достаточно воспользоваться «Поиском в чате». Для этого: нажмите имя выбранного чата → выберите “Поиск в чате”. Для дополнительной защиты чувствительной информации (адресов, паролей и т.п.) воспользуйтесь исчезающими сообщениями. Такие сообщения автоматически удаляются в определенное время, их невозможно переслать или скопировать. Чтобы включить пропавшие сообщения в чате: нажмите плюс → выберите “Исследуемые сообщения” → выберите, как долго сообщение будет просматриваться → введите сообщение и нажмите Отправить .

Стоит отметить, что все личные и групповые чаты и звонки в Rakuten Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Никакие третьи стороны, включая команду мессенджера, не имеют доступа к информации, которой обмениваются пользователи: ее невозможно перехватить или прослушать. Ключи дешифрования хранятся только на устройствах участников разговора.

Запуск папок для чатов и каналов

В марте компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

Теперь функция на стадии тестирования, папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев.