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IT и Телеком
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Viber сделал функцию краткого изложения группового чата доступной всем украинцам

Фото: Rakuten Viber
Фото: Rakuten Viber

Новая функция на основе Open AI помогает узнать, о чем говорили в групповом чате, без необходимости его полностью читать. С апреля сжатое изложение тестировали для 10% пользователей Viber в Украине. Теперь он доступен всем украинцам в бесплатной версии приложения.

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Об этом сообщает пресс-служба   Rakuten Viber .

Отмечается, что функция на основе технологии Open AI анализирует от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате и выделяет из них ключевые пункты в кратком изложении на одно сообщение. Поэтому теперь можно не читать всю переписку и узнать ее содержание в формате резюме.

По данным Rakuten Viber , две трети украинцев ежемесячно и чаще общаются в групповых чатах. Новая функция поможет, в частности, сэкономить время на считывание сообщений в школьных, соседских, рабочих и других групповых чатах.

Фото 2 — Viber сделал функцию краткого изложения группового чата доступной всем украинцам
Вот как бы выглядело краткое изложение переписки между соседями Кайдашей из романа "Кайдашева семья".

Кроме краткого чатового изложения, Rakuten Viber напоминает о других полезных функциях для групповых чатов:

  1. Для того, чтобы ни один участник группового чата не потерял важное сообщение, его можно закрепить. Закрепленное сообщение будет вверху экрана, а нажав на него — пользователь сразу переходит к этому сообщению в чате. Чтобы закрепить сообщение: нажмите и удерживайте сообщение → выберите пункт “Закрепить”.  
  2. Для нахождения отдельных деталей в чате, не обязательно листать всю ленту сообщений достаточно воспользоваться «Поиском в чате». Для этого: нажмите имя выбранного чата → выберите “Поиск в чате”.
  3. Для дополнительной защиты чувствительной информации (адресов, паролей и т.п.) воспользуйтесь исчезающими сообщениями. Такие сообщения автоматически удаляются в определенное время, их невозможно переслать или скопировать. Чтобы включить пропавшие сообщения в чате: нажмите плюс   выберите “Исследуемые сообщения” выберите, как долго сообщение будет просматриваться введите сообщение и нажмите Отправить .

Стоит отметить, что все личные и групповые чаты и звонки в Rakuten Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Никакие третьи стороны, включая команду мессенджера, не имеют доступа к информации, которой обмениваются пользователи: ее невозможно перехватить или прослушать. Ключи дешифрования хранятся только на устройствах участников разговора.

Запуск папок для чатов и каналов

В марте компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

Теперь функция на стадии тестирования, папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев.

Автор:
Светлана Манько