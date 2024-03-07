Viber запускает папки для чатов и каналов: как это будет работать

Мессенджер Viber запускает папки для чатов. Новая функция позволяет пользователям быстро находить важные разговоры и удобно упорядочивать чаты и каналы в приложении.

Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Упрощает организацию важных чатов и каналов

Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы.

"Теперь можно создать отдельные папки для чатов с друзьями, с семьей, чатов о работе или с соседями, отдельные папки для новостных каналов. Количество чатов и каналов в одной папке не ограничено. Также один чат или канал можно добавлять в несколько папок одновременно. Пользователи могут называть папки по своему усмотрению и обозначать все чаты и каналы из папки как прочитанные в пару кликов, что упрощает прочтение и управление», - сообщили в Viber .

Там добавляют, что папки помогут украинцам экономить время и управлять чатами в зависимости от приоритетов.

"Сохраняя все чаты от коллег в папке под названием "работа", будет удобно быстрее управлять задачами в течение рабочей недели. Во время выходных папки "друзья" или "семья" можно проверять в первую очередь, отложив рабочие чаты до понедельника", - подчеркнули в Viber .

Что можно добавлять в папки

Непрочитанный значок с цифрой в названии папки указывает на количество непрочитанных чатов и каналов в этой папке. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

Как подчеркнули в Viber, в настоящее время функция находится в стадии тестирования, папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев. Пользователи с более чем 10 чатами, которым уже доступна функция, увидят объявление о доступности папок при открытии программы.

Папки можно активировать, перейдя на вкладку «Дополнительно» на главном экране чата, выбрав «Управление папками» и добавив в папки нужные чаты и каналы.

В Viber запустили функцию звонков между компаниями и клиентами

Напомним, компания Rakuten Viber запустила новую функцию для Украины – бизнес-звонки в мобильном приложении. Этот инструмент позволит компаниям и их клиентам общаться непосредственно через приложение. Компании могут использовать эту функцию как эффективный способ контакта с клиентами.

Некоторые украинские компании уже интегрировали функцию бизнес-звонков. Среди них – Сбербанк, который ввел этот канал общения в партнерстве с GMS (Global Message Services), сеть аптек "Желаем Здоровья" через партнерство с SMSBAT и другие.

Источник фото: ua.depositphotos.com