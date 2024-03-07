Viber запускає папки для чатів та каналів: як це працюватиме

Месенджер Viber запускає папки для чатів. Нова функція дозволяє користувачам швидко знаходити важливі розмови та зручно впорядковувати чати та канали у застосунку.

Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

Спрощує організацію важливих чатів і каналів

Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали.

"Тепер можна створити окремі папки для чатів з друзями, з родиною, чатів про роботу або з сусідами, окремі папки для новинних каналів. Кількість чатів та каналів у одній папці необмежена. Також один чат або канал можна додавати в декілька папок одночасно. Користувачі можуть називати папки на свій розсуд та позначати всі чати та канали з папки як прочитані в пару кліків, що спрощує прочитання та управління", - повідомили у Viber.

Там додають, що папки допоможуть українцям заощаджувати час та управляти чатами залежно від пріоритетів.

"Зберігаючи всі чати від колег у папці під назвою “робота”, буде зручно швидше керувати завданнями протягом робочого тижня. Під час вихідних папки “друзі” або “сім’я” можна перевіряти в першу чергу, відклавши робочі чати до понеділка", - підкреслили у Viber.

Що можна додавати до папок

Непрочитаний значок із цифрою на назві папки вказує на кількість непрочитаних чатів та каналів у цій папці. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.

Як підкреслили у Viber, наразі функція перебуває в стадії тестування, папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців. Користувачі з понад 10 чатами, яким вже доступна функція, побачать оголошення про доступність папок при відкритті програми.

Папки також можна активувати, перейшовши до вкладки “Додатково” на головному екрані чатів, вибравши “Керування папками” та додавши до папок потрібні чати та канали.

У Viber запустили функцію дзвінків між компаніями та клієнтами

Нагадаємо, компанія Rakuten Viber запустила нову функцію для України — бізнес-дзвінки в мобільному додатку. Цей інструмент дозволить компаніям та їхнім клієнтам вести спілкування безпосередньо через застосунок. Компанії зможуть використовувати цю функцію як ефективний спосіб контактування з клієнтами.

Деякі українські компанії вже інтегрували функцію бізнес-дзвінків. Серед них - Ощадбанк, що запровадив цей канал спілкування у партнерстві з GMS (Global Message Services), мережа аптек “Бажаємо Здоров’я” через партнерство з SMSBAT та інші.

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