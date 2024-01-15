Власник Viber відкрив новий офіс у Києві та планує приєднатися до Дія.City (ФОТО)

Rakuten Group, Inc., провідний технологічний гігант і власник Rakuten Viber, найпоширенішого в Україні застосунку для обміну повідомленнями та спілкування, 15 січня оголосив про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба Rakuten Group, Inc.

Зазначається, що новий офіс Rakuten відкрився в Києві 15 січня. Також Rakuten оголошує про плани приєднатися до української ініціативи Дія.City з розвитку ІТ-сектору країни у 2024 році.

"Три компанії Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards – наразі мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій", - йдеться у повідомленні.

Плани Rakuten щодо присутності в Україні включають додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера.

Очікується, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.

"Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де застосунок встановлено на 98% смартфонів, нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій", - повідомляють в Rakuten Group.

Як зауважують в компанії, плани Rakuten щодо відкриття офісу з’явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Мікі Мікітані супроводжував урядовців Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року. Він зустрівся з лідерами України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і Михайлом Федоровим, віцепрем’єр-міністром України та міністром цифрової трансформації.

"Rakuten послідовно підтримує Україну протягом війни та демонструє відданість її народу, економіці та післявоєнній відбудові. Серед іншого, Rakuten підписав меморандум про партнерство з VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON) щодо співпраці для реконструкції інфраструктури країни за допомогою відкритих мереж радіодоступу (Open RAN) і цифрових послуг", - наголошують в компанії.

Крім того, Rakuten запустив Український гуманітарний кризовий фонд екстреної допомоги через свою онлайн-платформу для пожертв, Rakuten Clutch Special Charity Fund, і провів акцію пожертвування на підтримку України, яка зібрала понад 1,3 мільярда єн.

Також Мікі Мікітані неодноразово демонстрував сильну особисту підтримку України. У лютому 2022 він пожертвував українському уряду 1 мільярд єн на гуманітарну допомогу (~8,7 млн доларів). Минулої зими він підтримав пожертвування та доставку 500 електрогенераторів громадянам України через ініціативу пожертвувань “Самурай”. За указом президента, Мікітані був нагороджений національним орденом “За заслуги” на знак визнання його зусиль і зусиль Rakuten Group.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним за сприянн розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні минулого року уряд дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями.

Нагадаємо, що наприкінці квітня повідомлялося про приєднання до цього режму IT-"дочки" мобільного оператора "Vodafone Україна". В кінці березня ж стало відомо про приєднання до "Дія.City" електронної платіжної системи EasyPay, консалтингової та інжинірингової IT-платформи Avenga, а також стартапу з покращення зображень Let's Enhance. Тоді зазначалося, що загальна кількість резидентів досягла 500.