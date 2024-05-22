В Viber пользователи смогут узнавать имена незнакомых абонентов во время звонков

Благодаря обновлению функции "Идентификация абонентов" в Rakuten Viber, пользователи на Android смогут узнавать имена незнакомых абонентов во время входящих вызовов и решать, хотят ли они отвечать на вызов.

Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Отмечается, что благодаря расширению функции “Идентификация абонентов” в дополнение к идентификации звонка как потенциально безопасному или опасному из-за спама или мошенничества, приложение сможет подсказывать, кому именно принадлежит неизвестный номер, с которого звонят.

Функция работает во время входящих вызовов через Rakuten Viber и мобильную сеть.

Теперь обновленная функция доступна для 10% пользователей, а к концу месяца ею смогут воспользоваться все украинцы из Rakuten Viber на Android.

"Некоторые звонки тратят время и несут риски: как-то звонки от мошенников, спамеров и навязчивых продавцов. Бывают звонки от незнакомых абонентов, которые не хочется пропустить – например, звонок от курьера или магазина по заказу. Идентификация входящих звонков незнакомых абонентов позволяет нам предоставить людям дополнительный контроль”, отмечает Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.

Как работает функция

Благодаря функции идентификации абонентов, можно узнать, кто именно вам звонит по телефону. Имя пользователя в подсказке базируется на наиболее частом варианте, как его записали другие пользователи приложения.

После завершения вызова пользователю будут предложены другие действия: набрать номер снова, сообщить о спаме, начать чат и сохранить контакт.

Пользователи Rakuten Viber из версии 22.7.0 могут включить идентификацию абонента в разделе “Вызовы и сообщения” меню настроек программы (Дополнительно->Параметры->Вызовы и сообщения).

Пользователи контролируют все настройки функции: можно включить и отключить функцию на своем смартфоне и при необходимости отключить идентификацию себя у других пользователей.

Идентификация абонентов доступна для пользователей Android в 97 странах, этот список постоянно расширяется.

Звонки из неизвестных номеров: более половины украинцев блокировали хотя бы один контакт за последние 3 месяца

18% украинцев пострадали от входящих вызовов от незнакомых контактов в Viber, а 53% пользователей, по крайней мере, один раз за последние три месяца заблокировали такой номер.

Также, согласно опросу, проведенному Rakuten Viber, 56% украинцев обычно не отвечают на звонки из неизвестных номеров.

На вопрос "Хотели бы вы автоматически узнавать, кто звонит по телефону с незнакомого номера?" 94% респондентов ответили положительно: 72% - однозначно да, 19% - в отдельных случаях и 3% - если звонит по телефону компания.