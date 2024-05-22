У Viber користувачі зможуть дізнаватися імена незнайомих абонентів під час дзвінків

Завдяки оновленню функції “Ідентифікація абонентів” у Rakuten Viber, користувачі на Android зможуть дізнаватися імена незнайомих абонентів під час вхідних дзвінків та вирішувати, чи хочуть вони відповідати на дзвінок.

Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

Зазначається, що завдяки розширенню функції “Ідентифікація абонентів” на додачу до ідентифікації дзвінка як потенційно безпечного чи небезпечного через спам або шахрайство, застосунок зможе підказувати, кому саме належить невідомий номер, з якого телефонують.

Функція працює під час вхідних дзвінків через Rakuten Viber та мобільну мережу.

Наразі оновлена функція доступна для 10% користувачів, а до кінця місяця нею зможуть скористатися всі українці з Rakuten Viber на Android.

"Деякі дзвінки витрачають час і несуть ризики: як-от дзвінки від шахраїв, спамерів і нав’язливих продавців. Бувають дзвінки від незнайомих абонентів, які не хочеться пропустити – наприклад, дзвінок від кур’єра або магазину щодо замовлення. Ідентифікація вхідних дзвінків від незнайомих абонентів дозволяє нам надати людям додатковий контроль”, зауважує Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber.

Як працює функція

Завдяки функції ідентифікації абонентів, можна дізнатися, хто саме вам телефонує. Ім’я користувача в підказці базується на найчастішому варіанті, як його записали інші користувачі застосунку.

Після завершення виклику користувачеві будуть запропоновані інші дії: набрати номер ще раз, повідомити про спам, розпочати чат і зберегти контакт.

Користувачі Rakuten Viber з версії 22.7.0 можуть увімкнути ідентифікацію абонента в розділі “Виклики й повідомлення” меню налаштувань програми (Додатково->Параметри->Виклики й повідомлення).

Користувачі мають контроль над усіма налаштуваннями функції: можна увімкнути й вимкнути функцію на своєму смартфоні та за потреби вимкнути ідентифікацію себе в інших користувачів.

Ідентифікація абонентів наразі доступна для користувачів Android у 97 країнах, цей список постійно розширюється.

Дзвінки з невідомих номерів: більше половини українців блокували бодай один контакт за останні 3 місяці

18% українців постраждали від вхідних викликів від незнайомих контактів у Viber, а 53% користувачів принаймні один раз за останні три місяці заблокували такий номер.

Також , згідно опитування, проведеного Rakuten Viber, 56% українців зазвичай не відповідають на дзвінки з невідомих номерів.

На питання "Чи хотіли б ви автоматично дізнаватися, хто телефонує з незнайомого номера?" 94% респондентів відповіли позитивно: 72% — однозначно так, 19% — в окремих випадках і 3% — якщо телефонує компанія.