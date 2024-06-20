Viber зробив функцію стислого викладу групового чату доступною всім українцям

Нова функція на основі Open AI допомагає дізнатися, про що говорили у груповому чаті, без необхідності повністю його читати. З квітня стислий виклад тестували для 10% користувачів Viber в Україні. Відтепер він доступний усім українцям у безкоштовній версії застосунку.

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Про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Зазначається, що функція на базі технології Open AI аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення. Тому відтепер можна не читати всю переписку та дізнатися про її зміст у форматі резюме.

За даними Rakuten Viber, дві третини українців щомісяця і частіше спілкуються в групових чатах. Нова функція допоможе, зокрема, зекономити час на прочитування повідомлень у шкільних, сусідських, робочих та інших групових чатах.

Ось як би виглядав стислий виклад переписки між сусідами Кайдашів з роману “Кайдашева сім’я”.

Окрім стислого викладу чату, Rakuten Viber нагадує про інші корисні функції для групових чатів:

Для того, щоб жоден учасник групового чату не загубив важливого повідомлення, його можна закріпити. Закріплене повідомлення залишатиметься вгорі екрана, а натиснувши на нього — користувач одразу переходить до цього повідомлення в чаті. Щоб закріпити повідомлення: натисніть та утримуйте повідомлення → оберіть “Закріпити”. Для знаходження окремих деталей у чаті, не обовʼязково гортати всю стрічку повідомлень — достатньо скористатися “Пошуком у чаті”. Для цього: натисніть на назву обраного чату → оберіть “Пошук у чаті”. Для додаткового захисту чутливої інформації (адрес, паролів тощо) скористайтеся зникомими повідомленнями. Такі повідомлення автоматично видаляються в заздалегідь визначений час, їх неможливо переслати чи скопіювати. Щоб увімкнути зникомі повідомлення в чаті: натисніть плюс → оберіть “Зникомі повідомлення” → виберіть, як довго повідомлення залишатиметься видимим → введіть повідомлення й натисніть Надіслати .

Варто зазначити, що всі особисті та групові чати, та дзвінки у Rakuten Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Жодні треті сторони, включно з командою месенджера, не мають доступу до інформації, якою обмінюються користувачі: її неможливо перехопити або прослухати. Ключі дешифрування зберігаються лише на пристроях учасників розмови.

Запуск папок для чатів та каналів

У березні компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нової технології, що спрощує організацію важливих чатів і каналів. Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.

Наразі функція на стадії тестування, папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців.