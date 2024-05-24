65% українців нервують, коли їхні повідомлення в чатах ігнорують, - опитування

65% респондентів нервують, коли їхні повідомлення залишаються без відповіді. Водночас 82% опитаних ставляться спокійно до власних непрочитаних чатів.

Про це повідомляє компанія Rakuten Viber, яка запитала українців, чи нервують вони через непрочитані чати: як через вхідні повідомлення, так і через надіслані, що залишились без відповіді.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україні взяли участь понад 40 тисяч користувачів.

Повідомлення залишилось непрочитаним: як реагують українці

Результати опитування показали, що близько половини (49%) українців нервують, коли не отримують відповіді від близьких або друзів.

Крім того, 16% опитаних переживають через відсутність зворотного звʼязку незалежно від того, кому саме писали.

Ще 3% респондентів відчувають тривожність, коли ігнорують їхні звернення з робочих питань. Натомість 27% опитаних не зважають на повідомлення без відповіді, а 5% зовсім не знайоме це відчуття.

Відповіді на питання “Якщо ви відправили повідомлення, яке залишилось непрочитаним, чи починаєте нервувати?” розподілилися таким чином:

Нервую, тільки якщо це хтось із близьких / друзів — раптом щось сталося — 49% ;

Не зважаю на це. У всіх різний темп життя та свої справи, дадуть відповідь пізніше — 27% ;

Так, переживаю, коли не отримую відповіді — 16% ;

Не знайоме це відчуття — 5% ;

Нервую, тільки якщо це стосується роботи — 3% .

Непрочитані повідомлення у власних чатах

Команда Rakuten Viber також запитала українців, чи відчувають вони тривожність від непрочитаних повідомлень у власних чатах. 37% опитаних не нервують, оскільки завжди моніторять важливі для себе розмови, а 20% — не звертають на це уваги.

Крім того, 25% українців відчувають роздратування, а не тривожність, у таких випадках. Водночас 10% респондентів переживають, коли пропускають повідомлення. Решта 8% опитаних відчувають стрес, коли сповіщень про непрочитані повідомлення накопичується багато.

На питання “Чи відчуваєте ви тривожність від непрочитаних чатів?” відповіді розподілилися наступним чином:

Не переживаю, адже я завжди моніторю важливі для себе чати — 37% ;

Не переживаю, але це часом дратує — 25% ;

Не звертаю на це уваги — 20% ;

Так, починаю переживати, коли пропускаю повідомлення — 10% ;

Переживаю лише тоді, коли їх велика кількість — 8% .

"Розгрібати" непрочитані повідомлення буде простіше: Viber запускає стислий виклад чату за допомогою ШІ

Месенджер Viber запускає функцію стислого викладу непрочитаних повідомлень у груповому чаті: в один клік стос пропущених повідомлень перетвориться на коротке резюме зі списком ключових пунктів.

Нова функція, розроблена на базі технології штучного інтелекту ChatGPT, здатна проаналізувати від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті. Аби не читати все пропущене листування, “стислий виклад” виокремить з нього ключові пункти та сформує їх в одному сповіщенні.

У березні компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нової технології, що спрощує організацію важливих чатів і каналів. Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.