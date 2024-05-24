65% украинцев нервничают, когда их сообщения в чатах игнорируют, - опрос

65% респондентов нервничают, когда их сообщения остаются без ответа. В то же время 82% опрошенных относятся спокойно к собственным непрочитанным чатам.

Об этом сообщает компания Rakuten Viber, которая спросила украинцев, нервничают ли они из-за непрочитанных чатов: как из-за входящих сообщений, так и из-за отправленных, оставшихся без ответа.

В опросе в официальном канале Rakuten Viber в Украине приняли участие более 40 тысяч пользователей.

Сообщение осталось непрочитанным: как реагируют украинцы

Результаты опроса показали, что около половины (49%) украинцев нервничают, когда не получают ответа от близких или друзей.

Кроме того, 16% опрошенных переживают из-за отсутствия обратной связи независимо от того, кому именно писали.

Еще 3% респондентов испытывают тревожность, когда игнорируют их обращения по рабочим вопросам. 27% опрошенных не учитывают сообщения без ответа, а 5% совсем не знакомо это ощущение.

Ответы на вопрос "Если вы отправили сообщение, которое осталось непрочитанным, или начинаете нервничать?" распределились следующим образом:

Нервю, только если это кто-то из близких/друзей — вдруг что-то произошло — 49% ;

Несмотря на это. У всех разный темп жизни и свои дела, ответят позже — 27% ;

Да, переживаю, когда не получаю ответа — 16% ;

Не знакомо это ощущение – 5% ;

Нерваю, только если это касается работы – 3% .

Непрочитанные сообщения в чатах

Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, испытывают ли они тревожность от непрочитанных сообщений в чатах. 37% опрошенных не нервничают, поскольку всегда мониторят важные для себя разговоры, а 20% не обращают на это внимания.

Кроме того, 25% украинцев испытывают раздражение, а не тревожность в таких случаях. В то же время, 10% респондентов переживают, когда пропускают сообщения. Остальные 8% опрошенных испытывают стресс, когда уведомлений о непрочитанных сообщениях накапливается много.

На вопрос "Испытываете ли вы тревожность от непрочитанных чатов?" ответы распределились следующим образом:

Не переживаю, ведь я всегда мониторю важные для себя чаты — 37% ;

Не переживаю, но это иногда раздражает - 25% ;

Не обращаю на это внимания - 20% ;

Да, начинаю переживать, когда пропускаю сообщение - 10% ;

Переживаю только тогда, когда их большое количество – 8% .

"Разгребать" непрочитанные сообщения будет проще: Viber запускает краткое изложение чата с помощью ИИ

Мессенджер Viber запускает функцию краткого изложения непрочитанных сообщений в групповом чате: в один клик стопка пропущенных сообщений превратится в краткое резюме со списком ключевых пунктов.

Новая функция, разработанная на основе технологии искусственного интеллекта ChatGPT, может проанализировать от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате. Чтобы не читать всю пропущенную переписку, «краткое изложение» выделит из него ключевые пункты и сформирует их в одном извещении.

В марте компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.