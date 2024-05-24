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65% украинцев нервничают, когда их сообщения в чатах игнорируют, - опрос
65% респондентов нервничают, когда их сообщения остаются без ответа. В то же время 82% опрошенных относятся спокойно к собственным непрочитанным чатам.
Об этом сообщает компания Rakuten Viber, которая спросила украинцев, нервничают ли они из-за непрочитанных чатов: как из-за входящих сообщений, так и из-за отправленных, оставшихся без ответа.
В опросе в официальном канале Rakuten Viber в Украине приняли участие более 40 тысяч пользователей.
Сообщение осталось непрочитанным: как реагируют украинцы
Результаты опроса показали, что около половины (49%) украинцев нервничают, когда не получают ответа от близких или друзей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, 16% опрошенных переживают из-за отсутствия обратной связи независимо от того, кому именно писали.
Еще 3% респондентов испытывают тревожность, когда игнорируют их обращения по рабочим вопросам. 27% опрошенных не учитывают сообщения без ответа, а 5% совсем не знакомо это ощущение.
Ответы на вопрос "Если вы отправили сообщение, которое осталось непрочитанным, или начинаете нервничать?" распределились следующим образом:
- Нервю, только если это кто-то из близких/друзей — вдруг что-то произошло — 49% ;
- Несмотря на это. У всех разный темп жизни и свои дела, ответят позже — 27% ;
- Да, переживаю, когда не получаю ответа — 16% ;
- Не знакомо это ощущение – 5% ;
- Нерваю, только если это касается работы – 3% .
Непрочитанные сообщения в чатах
Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, испытывают ли они тревожность от непрочитанных сообщений в чатах. 37% опрошенных не нервничают, поскольку всегда мониторят важные для себя разговоры, а 20% не обращают на это внимания.
Кроме того, 25% украинцев испытывают раздражение, а не тревожность в таких случаях. В то же время, 10% респондентов переживают, когда пропускают сообщения. Остальные 8% опрошенных испытывают стресс, когда уведомлений о непрочитанных сообщениях накапливается много.
На вопрос "Испытываете ли вы тревожность от непрочитанных чатов?" ответы распределились следующим образом:
- Не переживаю, ведь я всегда мониторю важные для себя чаты — 37% ;
- Не переживаю, но это иногда раздражает - 25% ;
- Не обращаю на это внимания - 20% ;
- Да, начинаю переживать, когда пропускаю сообщение - 10% ;
- Переживаю только тогда, когда их большое количество – 8% .
"Разгребать" непрочитанные сообщения будет проще: Viber запускает краткое изложение чата с помощью ИИ
Мессенджер Viber запускает функцию краткого изложения непрочитанных сообщений в групповом чате: в один клик стопка пропущенных сообщений превратится в краткое резюме со списком ключевых пунктов.
Новая функция, разработанная на основе технологии искусственного интеллекта ChatGPT, может проанализировать от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате. Чтобы не читать всю пропущенную переписку, «краткое изложение» выделит из него ключевые пункты и сформирует их в одном извещении.
В марте компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.