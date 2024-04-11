"Разгребать" непрочитанные сообщения будет проще: Viber запускает краткое изложение чата с помощью ИИ

Мессенджер Viber запускает функцию краткого изложения непрочитанных сообщений в групповом чате: в один клик стопка пропущенных сообщений превратится в краткое резюме со списком ключевых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Новая функция, разработанная на основе технологии искусственного интеллекта ChatGPT, может проанализировать от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате. Чтобы не читать всю пропущенную переписку, “краткое изложение” выделит из нее ключевые пункты и сформирует их в одном оповещении.

“Мы постоянно ищем новые способы сделать жизнь наших пользователей проще. Для разработки этой функции мы воспользовались возможностями генеративного ИИ, чтобы сэкономить время пользователей и быть уверенными, что они не упускают ни одной важной детали своих разговоров. Родители, обсуждающие школьные дела класса, друзья и родные, которые строят планы на выходные – все смогут быстро получить отчет о том, что они могли пропустить в чатах”, – говорит генеральный директор Rakuten Viber Офир Эял.

Воспользоваться функцией очень просто: предложение составить краткое резюме пропущенного пользователем разговора автоматически будет появляться при открытии группового чата с пятью и более непрочитанными сообщениями.

Пока что "краткое изложение чата" будет доступно только для групповых чатов как самого популярного формата пользования в мессенджере. По подсчетам Rakuten Viber, в Украине по меньшей мере две трети пользователей ежемесячно общаются в групповых чатах.

Сейчас функция тестируется для 10% пользователей iOS и Android в Украине и за рубежом: США, Японии, Болгарии, Польши, на Филиппинах. Новая функция поддерживает более 50 языков, в том числе украинский.

Запуск папок для чатов и каналов

В марте Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке "Все", которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

На данный момент функция на стадии тестирования, папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев.

Борьба с мошенниками

В 2022 году в Украине в мессенджере Viber было заблокировано 130 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров. В 2023 году количество сообщений о мошенничестве в Rakuten Viber в Украине снизилось в несколько раз: на блокировку было отправлено 37 тысяч аккаунтов. Также в 2023 году около 450 тысяч украинцев получили звонки от спамеров или мошенников. Это почти в четыре раза меньше, чем в прошлом, 2022 году.

Как отмечают в компании, система антиспама в мессенджере блокирует учетные записи, которые распознает как мошеннические на основе различных факторов, в частности поведенческих. Пользователи сами могут помечать входящие вызовы как спам после завершения звонка, помогая Viber повысить уровень защиты.