"Розгрібати" непрочитані повідомлення буде простіше: Viber запускає стислий виклад чату за допомогою ШІ

Месенджер Viber запускає функцію стислого викладу непрочитаних повідомлень у груповому чаті: в один клік стос пропущених повідомлень перетвориться на коротке резюме зі списком ключових пунктів. Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

Нова функція, розроблена на базі технології штучного інтелекту ChatGPT, здатна проаналізувати від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті. Аби не читати все пропущене листування, “стислий виклад” виокремить з нього ключові пункти та сформує їх в одному сповіщенні.

“Ми постійно шукаємо нові способи зробити життя наших користувачів простішим. Для розробки цієї функції ми скористалися можливостями генеративного ШІ, щоб зекономити час користувачів та бути впевненими, що вони не пропускають жодної важливої деталі своїх розмов. Батьки, які обговорюють шкільні справи класу, друзі та рідні, які будують плани на вихідні – всі зможуть швидко отримати звіт про те, що вони могли пропустити в чатах”, – говорить генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял.

Скористатися функцією дуже просто: пропозиція скласти коротке резюме розмови, яку користувач пропустив, автоматично зʼявлятиметься при відкритті групового чату з п’ятьма та більше непрочитаними повідомленнями.

Поки що “стислий виклад чату” буде доступний тільки для групових чатів як найпопулярнішого формату користування у месенджері. За підрахунками Rakuten Viber, в Україні щонайменше дві третини користувачів щомісяця спілкуються в групових чатах.

Натепер функція тестується для 10% користувачів iOS та Android у Україні та за кордоном: США, Японії, Болгарії, Польщі, на Філіппінах. Нова функція підтримує понад 50 мов, зокрема українську.

Запуск папок для чатів та каналів

У березні компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нової технології, що спрощує організацію важливих чатів і каналів. Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.

Наразі функція на стадії тестування, папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців.

Боротьба з шахраями

Протягом 2022 року в Україні у месенджері Viber було заблоковано 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів. У 2023 році кількість повідомлень про шахрайство у Rakuten Viber в Україні знизилася в декілька разів: на блокування було відправлено 37 тисяч акаунтів. Також у 2023 році близько 450 тисяч українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це майже вчетверо менше, ніж минулого, 2022 року.

Як зауважують у компанії, система антиспаму у месенджері блокує облікові записи, які розпізнає як шахрайські на основі різноманітних факторів, зокрема поведінкових. Користувачі самі можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінку, допомагаючи Viber підвищити рівень захисту.