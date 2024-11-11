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Бизнес
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Viber запускает новые решения для бизнеса: как это будет работать

Viber запускает новые решения для бизнеса: как это будет работать
Фото: Rakuten Viber

Мессенджер Rakuten Viber представил новые решения для безопасной коммуникации с бизнесами на социальной платформе.

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Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Отмечается, что среди обновлений:

  • Сообщения для верификации. Такие сообщения позволяют легко аутентифицировать клиентов посредством одноразового пароля (OTP). Достоинства:
  • готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии;
  • дешевле обычных SMS;
  • позволяют ограничить время доставки.

"Когда пользователь получает такое сообщение, он может в один клик скопировать PIN-код с помощью кнопки в чате или непосредственно в push-уведомлении, без необходимости открывать Viber. Удобный дизайн сообщения делает процесс аутентификации более быстрым и более простым", — уточняют в Rakuten Viber .

  • Сообщения SecurePlus. Это решение позволяет проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени. Таким образом, компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией, например данные транзакций и банковские выписки. Первоначально это решение было разработано Rakuten Viber для Евробанка, одного из крупнейших европейских банков. Теперь оно доступно для всех компаний, оперирующих чувствительными данными.

Заметим, что Rakuten Viber входит в тройку самых защищенных приложений для обмена сообщениями и звонков по версии Stiftung Warentest , обеспечивая шифрование при передаче для общения компаний с клиентами и сквозное шифрование для частных и групповых чатов и звонков. Безопасность Rakuten Viber означает, что сообщения в личных чатах и группах никогда не хранятся на серверах супераппа, а все коммуникации остаются HTTPS-защищенными.

Сообщается, что новые решения безопасности от Rakuten Viber уже доступны для бизнесов по всему миру.

Напомним, 34% украинцев хотят знать о распродажах и акционных предложениях от компаний. Самым популярным каналом коммуникации с бизнесом являются мессенджеры — избрано 45% опрошенных.

Автор:
Светлана Манько