Viber запускает новые решения для бизнеса: как это будет работать

Мессенджер Rakuten Viber представил новые решения для безопасной коммуникации с бизнесами на социальной платформе.

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Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Отмечается, что среди обновлений:

Сообщения для верификации. Такие сообщения позволяют легко аутентифицировать клиентов посредством одноразового пароля (OTP). Достоинства:

готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии;

дешевле обычных SMS;

позволяют ограничить время доставки.

"Когда пользователь получает такое сообщение, он может в один клик скопировать PIN-код с помощью кнопки в чате или непосредственно в push-уведомлении, без необходимости открывать Viber. Удобный дизайн сообщения делает процесс аутентификации более быстрым и более простым", — уточняют в Rakuten Viber .

Сообщения SecurePlus. Это решение позволяет проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени. Таким образом, компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией, например данные транзакций и банковские выписки. Первоначально это решение было разработано Rakuten Viber для Евробанка, одного из крупнейших европейских банков. Теперь оно доступно для всех компаний, оперирующих чувствительными данными.

Заметим, что Rakuten Viber входит в тройку самых защищенных приложений для обмена сообщениями и звонков по версии Stiftung Warentest , обеспечивая шифрование при передаче для общения компаний с клиентами и сквозное шифрование для частных и групповых чатов и звонков. Безопасность Rakuten Viber означает, что сообщения в личных чатах и группах никогда не хранятся на серверах супераппа, а все коммуникации остаются HTTPS-защищенными.

Сообщается, что новые решения безопасности от Rakuten Viber уже доступны для бизнесов по всему миру.

Напомним, 34% украинцев хотят знать о распродажах и акционных предложениях от компаний. Самым популярным каналом коммуникации с бизнесом являются мессенджеры — избрано 45% опрошенных.