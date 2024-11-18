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Viber блокирует мошенников: нежелательных звонков в приложении стало меньше в пять раз
Количество звонков от злоумышленников и спамеров в Viber снизилось на 80%. Данную статистику за январь-октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обнародовала команда Rakuten Viber.
По данным компании, в текущем году около 90 тысяч граждан Украины стали объектами звонков от спамеров или мошенников. Это на 80% меньше, чем за 10 месяцев 2023 года.
В 2024 году количество пользователей, которые сообщали о спаме или мошенничестве через Viber, уменьшилось до 4 тысяч, что в 16 раз меньше по сравнению с 2023 годом, когда с жалобами обратились более 59 тысяч украинцев.
Rakuten Viber также заблокировал 2,5 тысячи мошеннических аккаунтов, что в 15 раз меньше, чем в 2023 году, когда было заблокировано более 37 тысяч аккаунтов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Главные причины снижения активности злоумышленников
В компании отмечают, что существенное сокращение количества мошеннических действий стало возможным благодаря внедрению функции "Идентификация абонентов", предотвращающей спамерские атаки.
Данную функцию можно активировать через меню по следующей схеме :
· Параметры.
· Вызовы и сообщения.
· Идентификация абонентов (доступно только для Android).
Кроме этого в Rakuten Viber также рекомендует пользователям приложения использовать полезные инструменты, которые помогают эффективно противодействовать мошенничеству и улучшают безопасность пользователей:
· Сообщения от незнакомых контактов (запросы от неизвестных номеров лучше хранить в отдельной папке).
· Автоматическая проверка на спам .
· Ограничения на добавление в группы (включение функции позволяет только контактам из телефонной книги добавлять вас в группы).
Чтобы включить эти функции, пользователям необходимо перейти в меню Настройки – Конфиденциальность.
Напомним, что Rakuten Viber — это бесплатный мессенджер для отправки сообщений и звонков, который обеспечивает общение пользователей по всему миру. Он входит в тройку самых защищенных приложений для обмена сообщениями и вызовов по версии Stiftung Warentest. Это подчеркивает высокий уровень безопасности, обеспечивающий приложение для своих пользователей.
Ранее сообщалось, что мессенджер Rakuten Viber представил новые решения по безопасной коммуникации с бизнесами на своей социальной платформе. Эти инновации позволяют пользователям эффективно взаимодействовать с брендами и компаниями, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и защиты данных в процессе общения.