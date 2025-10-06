Армия РФ ударила по отделению "Новой почты" в Донецкой области: уничтожены посылки на 1 млн грн

Вечером 5 октября в результате обстрела российской армии было полностью уничтожено отделение Новой почты в Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что обстрел произошел около 18:40 в воскресенье. В результате удара отделение компании в одном из населенных пунктов Донецкой области было полностью разрушено.

В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.

"405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн оккупанты превратили в пепел", - отметили в "Новой почте".

В компании добавили, что компенсируют клиентам стоимость уничтоженных отправлений.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, 29 августа в результате атаки дрона было повреждено отделение "Новой почты" в Краматорске.

В ночь на 28 августа Россия попала ракетой по сортировочному депо Новой почты в Киеве. В результате удара пострадали трое работников.