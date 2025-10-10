Один из самых больших ударов по энергетике: Свириденко рассказала, какая ситуация в Киеве и регионах

В Киеве и Кировоградской области ожидается полное возобновление водоснабжения до конца дня. Что касается энергоснабжения в столице, то уже заживлена критическая инфраструктура.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она рассказала, что прошло совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ.

"Во всех регионах после отбоя воздушных тревог начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады. Привлечены все необходимые службы", – рассказала она.

Свириденко добавила, что это был один из самых сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики.

"Комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе – баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Свириденко заслушал доклад вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу, министра энергетики Светлану Гринчук и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу последствий и плана восстановления.

По ее словам, через несколько часов Министерство энергетики даст обновление по ситуации.

"Киевская, Полтавская, Харьковская, Сумская области — сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых будет отдельно сообщать Минэнерго и "Укрэнерго". На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии – генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь", – рассказала глава Кабмина.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки россиян повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве и девяти областях - Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской. По словам главы государства, враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Частично нет воды и света. В Киеве из-за проблем со светом метрополитен ограничил движение.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.

В ДТЭК ранее сообщили, что Россия атаковала теплоэлектростанции компании, в результате чего серьезно повреждено оборудование.