Один із найбільших ударів по енергетиці: Свириденко розповіла, яка ситуація в Києві та регіонах
У Києві та Кіровоградській області очікується повне відновлення водопостачання до кінця дня. Щодо енергопостачання в столиці — вже заживлена критична інфраструктура.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Вона розповіла, що пройшла нарада з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт.
"В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Залучені всі необхідні служби", – розповіла вона.
Свириденко додала, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики.
"Комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Свириденко заслухала доповідь віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу, міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо наслідків та плану відновлення.
За її словами, за кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації.
"Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області — наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та "Укренерго". На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії – генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок", – розповіла очільниця Кабміну.