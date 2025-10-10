У Києві через проблеми зі світлом метрополітен обмежив рух: як курсують поїзди

Через складну енергетичну ситуацію в Києві 10 жовтня рух поїздів метрополітену відбуватиметься зі змінами. На деяких ділянках поїзди не курсуватимуть.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Червона лінія:

Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

Щодо роботи станцій "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" у метрополітені уточнили, що під час повітряної тривоги рух поїздів на відкритій ділянці призупиняється.

"Після завершення тривоги, а також з урахуванням поточної ситуації з електропостачання — додатково повідомимо як курсуватимуть поїзди на відкритій ділянці", - наголосили в київському метрополітені.

Пізніше там додали, що наразі "червона" лінія метро працює у звичайному режимі.

Синя лінія:

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

Зелена лінія:

Рух поїздів відбуватиметься від станції "Сирець" до станції "Видубичі", інтервали очікування поїзда - 7 хвилин.

"Рух поїздів між станціями "Славутич"та "Червоний хутір" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію", - підкреслили в КП "Київський метрополітен".

Як повідомили в "Укрзалізниці", попри важку ніч і проблеми з електропостачанням, Київська кільцева електричка курсуватиме за планом.

Рух за маршрутом і графіком зберігається, але можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.

Нагадаємо, у столиці внаслідок ударів 10 жовтня по критичній інфраструктурі виникли перебої зі світлом та водою. Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.