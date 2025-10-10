Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,49

41,40

EUR

48,55

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве из-за проблем со светом метрополитен ограничил движение: как курсируют поезда

метрополитен
В Киеве из-за атаки РФ на энергетику изменили движение поездов метро. Фото: facebook.com/kyivmetro

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве 10 октября движение поездов метрополитена будет происходить с изменениями. На некоторых участках поезда не будут курсировать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Красная линия:

Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

О работе станций "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" в метрополитене уточнили, что во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке приостанавливается.

"По завершении тревоги, а также с учетом текущей ситуации по электроснабжению — дополнительно сообщим, как будут курсировать поезда на открытом участке", - подчеркнули в киевском метрополитене.

Синяя линия :

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

Зеленая линия:

Движение поездов будет происходить от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", интервалы ожидания поезда - 7 минут.

"Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации", - подчеркнули в КП "Киевский метрополитен".

Как сообщили в "Укрзализныце", несмотря на тяжелую ночь и проблемы с электроснабжением, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.

Движение по маршруту и графику сохраняется, но возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов.

Напомним, в столице в результате ударов 10 октября по критической инфраструктуре возникли перебои со светом и водой. В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Автор:
Светлана Манько