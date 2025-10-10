В Киеве из-за проблем со светом метрополитен ограничил движение: как курсируют поезда

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве 10 октября движение поездов метрополитена будет происходить с изменениями. На некоторых участках поезда не будут курсировать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Красная линия:

Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

О работе станций "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" в метрополитене уточнили, что во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке приостанавливается.

"По завершении тревоги, а также с учетом текущей ситуации по электроснабжению — дополнительно сообщим, как будут курсировать поезда на открытом участке", - подчеркнули в киевском метрополитене.

Синяя линия :

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

Зеленая линия:

Движение поездов будет происходить от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", интервалы ожидания поезда - 7 минут.

"Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации", - подчеркнули в КП "Киевский метрополитен".

Как сообщили в "Укрзализныце", несмотря на тяжелую ночь и проблемы с электроснабжением, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.

Движение по маршруту и графику сохраняется, но возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов.

Напомним, в столице в результате ударов 10 октября по критической инфраструктуре возникли перебои со светом и водой. В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.