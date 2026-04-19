МВФ объяснил сценарий для Украины до 2030 года

Международный валютный фонд ожидает, что Украина к завершению четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в феврале 2030 года сможет выйти на устойчивый уровень платежного баланса и государственного долга, что позволит снизить зависимость от внешней поддержки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, отметив, что программа построена на комплексной стратегии из четырех элементов, направленных на обеспечение долговой стабильности в среднесрочной перспективе.

По его словам, ключевыми предпосылками являются наращивание доходной базы государства, контроль и сокращение расходов, привлечение значительного объема внешнего финансирования с четкими условиями, а также продление реструктуризации долга, начатой украинской стороной. В совокупности эти факторы должны обеспечить приемлемый уровень долга после завершения программы.

В МВФ подчеркивают, что рост доходов критичен не только для обслуживания долга, но и для финансирования социальных услуг и восстановления экономики в направлении европейской интеграции.

На фоне этого государственный долг Украины продолжает расти. В 2025 году он достиг 213,3 млрд долларов, увеличившись почти на 29% в годовом исчислении. Согласно оценкам, заложенным в программе EFF, долговая нагрузка в 2027–2028 годах может достичь пиковых значений более 130% ВВП с последующим постепенным снижением к 2030 году.

Таким образом, реализация программы МВФ рассматривается как переходный механизм стабилизации государственных финансов и формирования условий для функционирования Украины без внешних финансовых программ в долгосрочной перспективе.

Заметим, что Украина договорилась с МВФ о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.

Автор:
Татьяна Гойденко