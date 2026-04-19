МВФ объяснил сценарий для Украины до 2030 года

Международный валютный фонд ожидает, что Украина к завершению четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в феврале 2030 года сможет выйти на устойчивый уровень платежного баланса и государственного долга, что позволит снизить зависимость от внешней поддержки.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, отметив, что программа построена на комплексной стратегии из четырех элементов, направленных на обеспечение долговой стабильности в среднесрочной перспективе.

По его словам, ключевыми предпосылками являются наращивание доходной базы государства, контроль и сокращение расходов, привлечение значительного объема внешнего финансирования с четкими условиями, а также продление реструктуризации долга, начатой украинской стороной. В совокупности эти факторы должны обеспечить приемлемый уровень долга после завершения программы.

В МВФ подчеркивают, что рост доходов критичен не только для обслуживания долга, но и для финансирования социальных услуг и восстановления экономики в направлении европейской интеграции.

На фоне этого государственный долг Украины продолжает расти. В 2025 году он достиг 213,3 млрд долларов, увеличившись почти на 29% в годовом исчислении. Согласно оценкам, заложенным в программе EFF, долговая нагрузка в 2027–2028 годах может достичь пиковых значений более 130% ВВП с последующим постепенным снижением к 2030 году.

Таким образом, реализация программы МВФ рассматривается как переходный механизм стабилизации государственных финансов и формирования условий для функционирования Украины без внешних финансовых программ в долгосрочной перспективе.

Заметим, что Украина договорилась с МВФ о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.