Украина договорилась с МВФ о гибкости в исполнении структурных маяков – Свириденко

Украина ожидает визита миссии Международного валютного фонда в Киев в мае и договорилась о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она рассказала, что встретилась с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Вашингтоне во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

"Программа МВФ – высокий приоритет нашей команды. Ключевые бенчмарки этой программы приближают нас к ЕС, создавая условия для построения современной, конкурентной и прозрачной экономики европейского образца. Договорились, что в условиях полномасштабного вторжения для Украины важно сохранить гибкость в исполнении структурных маяков", – подчеркнула Свирид.

Она подчеркнула, что в условиях войн и конфликтов в мире для Украины критически важно оставаться в фокусе международного внимания, поэтому роль МВФ в этом важна, поскольку на него ориентируются все партнеры и доноры.

Глава правительства акцентировала на том, что российские атаки на украинские города и энергетику делают сотрудничество с МВФ еще более важным.

"Макроэкономическая стабильность – это фундамент нашего сопротивления и поддержки Сил обороны. Большинство доходов бюджета идет на оборону, а международная помощь, которую МВФ помогает нам привлекать, покрывает критические социальные расходы и содержание государства", – отметила премьер.

Свириденко добавила, что предыдущая программа сотрудничества с МВФ стала историческим успехом, ведь восемь пересмотров не имела ни одна страна в условиях широкомасштабной войны.

Глава правительства напомнила, что первый транш объемом 1,5 млрд долларов по новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ уже получен в марте. Свириденко отметила, что настроена на то, чтобы эта программа была столь же успешной.

Премьер проинформировала, что уже выполнены некоторые требования МВФ, а именно:

Верховная Рада приняла законодательство по военному сбору и налогообложению цифровых платформ.

завершен конкурс на главу Государственной таможенной службы.

"Далее готовы работать над дальнейшей детинизацией бизнеса, воплощением реформ и расширением инвестиционной привлекательности Украины. Ждем визит миссии МВФ в Киев в мае", - подытожила Свириденко.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов в ид МВФ.

МВФ отменил предварительные условия

МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП и пошлин на международные посылки

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.