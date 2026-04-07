На сколько Украине хватит денег: эксперты спрогнозировали последствия невыполнения программы МВФ и Facility

Эксперты консорциума RRR4U просчитали возможные финансовые последствия невыполнения Украиной текущей программы сотрудничества с МВФ и программы финансирования от ЕС Ukraine Facility, описав четыре возможных сценария.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на презентацию ежемесячного Мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility от консорциума RRR4U.

Как надолго Украине хватит денег: возможные сценарии

Эксперт Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий напоминает, что потребность в финансировании Украины на 2026—2029 годы составляет около $ 136,5 млрд, из них $ 52 млрд — в 2026 году.

Получить всю указанную сумму Украина сможет выполнив обязательства в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом по текущей программе на $ 8,1 млрд. При этом финансирование от Европейского Союза должно составить $101,2 млрд.

Сотрудничество с МВФ открывает "дверь" ко внешнему финансированию. Если Украина не выполняет обязательства перед МВФ, то не получает финансирования ни от МВФ, ни отдельно от пообещавших поддержку партнеров.

Из общей потребности финансирования на 2026 год в объеме $ 52 млрд Украина уже привлекла $5,5 млрд. До конца года необходимо привлечь еще $46,5 млрд.

Возможные сценарии финансирования Украины в зависимости от выполнения обязательств по программам МВФ и Ukraine Facility выглядят следующим образом:

Украина не выполняет программы МВФ и Ukraine Facility. В этом случае Украина может рассчитывать на получение средств только в рамках механизма ERA — инициативы G7 и ЕС для финансирования Украины (до $50 млрд) за счет будущих доходов от замороженных активов РФ. Рассчитывать Украина сможет на $6,8 млрд. Незакрытые потребности при этом составят около $39,7 млрд. В таком случае денег Украине хватит до мая (с учетом возможных временных решений Минфина — приближения расходов, внутренних заимствований, дивидендов вперед, которые лишь откладывают разрыв и не меняют годовой результат).

Украина не выполняет программу МВФ, но выполняет Ukraine Facility. В этом случае Украина может рассчитывать на получение средств в рамках механизма ERA на $6,8 млрд, а также $10,5 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Но что важно, $2,1 млрд из упомянутых $10,5 — это средства, не полученные в 2025 году. С июля 2026 эти деньги начнут безвозвратно теряться в случае невыполнения обязательств по Ukraine Facility.

Общая сумма доступного финансирования составит около $17,3 млрд. Незакрытая потребность достигнет $29,2 млрд. А вырученных денег Украине хватит до середины июля.

Украина выполняет программы МВФ и Ukraine Facility, но без совместного решения ЕС (по двусторонним соглашениям). В таком случае Украина может рассчитывать на закрытие всех своих финансовых потребностей в течение года. Источниками финансирования Украины будут выступать: МВФ; ЕС через программу Ukraine Facility; двусторонние соглашения со странами ЕС; ERA; другие партнеры.

Украина выполняет программы МВФ и Ukraine Facility, а ЕС принимает пакет финансирования Украины. В этом случае Украина может рассчитывать на закрытие всех своих финансовых потребностей в течение года. Источниками финансирования Украины будут выступать: МВФ; ЕС через программу Ukraine Facility; ЕС через совместное решение; ERA; другие партнеры.

Напомним, ранее МВФ выразил обеспокоенность относительно способности Украины продолжать получать помощь из пакета в размере $8,1 млрд и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

В конце марта глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данило Гетманцев во время выступления в парламенте заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы и может повторить судьбу Украинской народной республики (УНР).

Издание Bloomberg писало, что Украина рискует остаться без денег на ведение войны против России уже в течение двух месяцев, поскольку под вопросом оказалось предоставление финансовой помощи от ключевых западных доноров страны.