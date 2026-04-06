Украина рискует потерять $30 млрд международного финансирования из-за невыполнения маяков МВФ

7-8 апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и программе поддержки политики развития Всемирного банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на слова члена парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрея Мотовиловца, озвученные им во время презентации ежемесячного Мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility от консорциума RRR4U.

"У нас невыполненных обязательств почти на 7,4 млрд евро... У нас критическая ситуация с бюджетом... Чтобы вы понимали, даже военные законы я поставил (в повестку дня для рассмотрения в парламенте — Ред.) все на четверг 9 апреля", — сообщил народный депутат.

Как Украина теряет деньги

В 2026 году Украине нужно $52 млрд внешнего финансирования, и доступ к большинству этих средств напрямую зависит от сотрудничества с МВФ — именно оно открывает финансирование ЕС и других партнеров. Если обязательства выполняются, потребности полностью покрываются. Если —нет, то финансовая цепь разрывается: дефицит превышает $30 млрд, и средств хватит лишь до мая, а в лучшем сценарии, если депутаты наконец-то начнут голосовать законы Ukraine Facility, — до середины лета, говорится в аналитическом прогнозе RRR4U.

В настоящее время Верховная Рада не приняла ни один из четырех законов, необходимых для получения средств в сумме $3,35 млрд от Всемирного Банка.

Новая программа МВФ на $8,1 млрд началась с невыполнения структурных маяков. Также не выполнены важные обязательства, которые правительство и МВФ зафиксировали в тексте Меморандума. Речь идет о широком спектре шагов, прежде всего, в финансовой и фискальной политике.

Невыполненные индикаторы Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility продолжают накапливаться, что создает риски потери значительных объемов финансовой поддержки ЕС и замедляет реализацию ключевых реформ. По итогам 2025 года Украина не выполнила 14 индикаторов на общую сумму свыше €3,9 млрд, причем наибольшая их доля пришлась на IV квартал — 10 индикаторов стоимостью €2,5 млрд. В то же время в I квартале 2026 года Украина выполнила лишь 1 индикатор, несмотря на невыполнение еще 7, совокупная стоимость которых продолжает увеличивать объем потенциально утраченного финансирования.

Как Украина (не) выполняет структурные маяки МВФ

Украина уже получила первый транш по новой программе МВФ — $1,5 млрд. До конца марта Украина должна была выполнить три структурных маяка, предусмотренные программой МВФ, — все они не выполнены в срок.

Не выполнен маяк "Ужесточение процесса номинации членов наблюдательных советов госбанков", хотя срок был до конца февраля.

Маяк "Назначение главы Государственной таможенной службы" также не выполнен.

До конца марта не выполнен маяк "Принятие налоговых изменений" — речь идет о законопроекте об отмене льготы по уплате НДС на упрощенке, налогообложении доходов от цифровых платформ, налогообложении международных посылок в Украину стоимостью до €150, продлении действия военного сбора. Правительство решило подать четыре законопроекта об изменениях, а не один крупный законопроект. Все, кроме НДС для ФЛП, одобрено 30 марта и внесено в парламент.

Как Украина (не) выполняет обязательства перед МВФ

Украина придерживается обязательства не вводить дополнительные валютные и импортные ограничения.

Правительство своевременно утвердило порядок разработки, мониторинга и оценки стратегий, которые являются основой для формирования предложений по публичным инвестициям.

До конца февраля 2026 года правительство должно было принять КРI для главы Государственной таможенной службы, но этого не произошло. Законопроект об этом был принят за основу еще в декабре 2025 года и дальше по нему движения не последовало.

Правительство не подало в парламент законопроект для улучшения интеграции управления публичными инвестициями в среднесрочное бюджетное планирование и управление фискальными рисками, в частности.

Правительство пока не подало в парламент законопроект об изменениях в подходах к управлению в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (нужно было принять до конца марта), а также законопроект об изменениях в секьюритизации и ипотечных облигациях.

Минфин должен был успеть в марте обнародовать отчет о состоянии реализации Национальной стратегии доходов. На 5 апреля соответствующий отчет отсутствует на странице Минфина.

В парламенте до сих пор отсутствует законопроект о создании правовых основ для внедрения вертикально интегрированной инфраструктуры рынков (должен был быть одобрен до конца февраля 2026 года, однако НКЦБФР до 27 марта собирала предложения к проекту Закона "Об инфраструктуре финансовых рынков").

Пока что правительство не отменило постановление КМУ №1441 для возобновления независимой оценки наблюдательных советов (срок был до конца марта).

Не выполнено обещание заполнить вакантные должности в Совете Национального банка до конца марта 2026 года.

До конца марта необходимо было назначить международно признанного финансового советника для подготовки к продаже Сенс Банка и Укргазбанка. 31 марта Министерство финансов сообщило об объявлении конкурса по отбору советника. Соответственно,обязательство перед МВФ пока не выполнено.

Почему важно отслеживать выполнение обязательств? Определенные в программе обязательства дополняют структурные маяки для целостного подхода к реформам. Как показывает опыт предыдущей программы: невыполняемые обязательства могут стать структурными маяками при пересмотре программы сотрудничества с МВФ.

Напомним, ранее МВФ выразил обеспокоенность относительно способности Украины продолжать получать помощь из пакета в размере $8,1 млрд и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

В конце марта глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данило Гетманцев во время выступления в парламенте заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы и может повторить судьбу Украинской народной республики (УНР).

Издание Bloomberg писало, что Украина рискует остаться без денег на ведение войны против России уже в течение двух месяцев, поскольку под вопросом оказалось предоставление финансовой помощи от ключевых западных доноров страны.