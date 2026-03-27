"Большой (не)прекрасный налоговый законопроект" — что с ним не так

Минфин опубликовал обещанный МВФ законопроект в последний момент, с нарушением Закона о государственной регуляторной политике, в надежде "протолкнуть" в том числе невзвешенные и экономически вредные решения.

На днях Минфин представил свой "большой прекрасный билль" во исполнение структурных маяков меморандума с МВФ. Он знаменует собой определенный прогресс по сравнению с предшественниками, но — и это очень характерно! — на этот раз минфиновцы даже не смогли сопроводить его анализом регуляторного влияния (АРВ) и провести процедуру общественного обсуждения. Хотя обязаны были бы это сделать на основании Закона о государственной регуляторной политике. На этом можно было бы поставить точку и признать их работу неудовлетворительной, если бы не одно "но": МВФ, согласно меморандуму, требует принять закон до конца марта — иначе, мол, денег не будет!

Поэтому правительство уже не может провести обсуждение в соответствии с законом, на это требуется месяц. Но кто же заложил в меморандум заранее нереальные сроки? Только за одно это в любом правовом государстве эти подписанты должны потерять свои должности: они заведомо пошли на нарушение закона. А если они остаются на своих местах, и правительство с президентом теперь потребуют от депутатов в пожарном порядке проштамповать важнейший законопроект, подготовленный с грубым нарушением закона, — какое право они, в таком случае, имеют требовать его соблюдения от простых граждан?

Очевидно, рецидив "турборежима" не случаен, потому что положения законопроекта во многом вредны. Начнём с их общей цели: увеличить поступления в бюджет. Там, разумеется, всегда не хватает денег, а во время войны особенно. Но, во-первых, нужно смотреть на общую картину, где цена этих денег — социальное напряжение в обществе. При этом Украина отчаянно борется за выживание в войне с превосходящим по силам агрессором, и чья главная на сегодня стратегия заключается в подрыве нашего тыла изнутри. Ради этого враг уничтожает жизненно важную инфраструктуру, забрасывает общество ложью и ненавистью через социальные сети, раздувает слухи — но зачем же помогать ему "непопулярными мерами"?

Ведь речь идет о суммах, многократно меньших по сравнению с ежегодными корректировками бюджета и на порядок меньших, чем помощь партнеров — то есть отнюдь не критических для фискальной стабильности. Зато вполне сравнимых с теми, которые правительство направо и налево раздает в виде экономически вредных расходов на "кэшбеки", помощь "приоритетным" (не военным) отраслям, индустриальным паркам и т.д., а то и просто "вертолеты", вроде "Вовиной тысячи". Может быть вместо вредного для экономики и непопулярного поднятия налогов начать с оздоровительного (хотя и тоже непопулярного в определенных кругах) сокращения непроизводительных расходов? А все меры по повышению поступлений отложить, по крайней мере до конца военного положения, если на тот момент это еще будет актуально.

Цифровые платформы

Если все же повышать поступления, то начинать нужно с детенизации. На это законопроект направлен в части, где речь идет о "цифровых платформах". Речь идет о компромиссной детенизации, в первую очередь тех, кто предоставляет услуги через Интернет-платформы, такие как службы такси, курьерской доставки, "Кабанчик" и т.д. Удалось отразить первоначальные намерения Минфина обложить налогом таких поставщиков услуг НДФЛ, вместо этого предлагается 5% налог с оборота, который платформы собирают и перечисляют в бюджет. Самозанятым не нужно регистрироваться ФОП и предоставлять отчетность, для них все еще проще, чем упрощенная система налогообложения. Более того, платформы, которые сейчас за свои услуги берут значительно больше 5%, готовы взять на себя большую часть налога.

В общем, все было бы хорошо, если бы не две вещи. Во-первых, Минфин зачем-то вписал для продавцов личных вещей (на практике только работающих через OLX-доставку), с которых налог не взимается, абсурдное ограничение сначала в 3 продажи в год, что утопило первоначальный ПЗУ №14025, а теперь — в 30 продаж. Вместо этого нужно избавиться от устаревшего "бага" в Налоговом кодексе и перейти к налогообложению только собственно дохода от продажи вещей, то есть разницы цен продажи и покупки. А порог определить только по сумме 2 тыс. евро в год, без ограничений на количество продаж. Ну или вообще не трогать продажи товаров, а "баг" убрать отдельным законом. Во-вторых, к 5% налогу прибавилось еще столько же военного сбора — и условия стали гораздо хуже, особенно для продавцов товаров. Но о военном сборе дальше.

Налог на китайские маркетплейсы

На втором месте — отмена льготы по уплате таможенных платежей для посылок стоимостью до 150 евро. Это уже спорный вопрос. С одной стороны, несправедливо, что часть товаров попадает на внутренний рынок без уплаты НДС — а отечественные производители и "белые" импортеры платят, то есть искажается конкуренция. Более того, таким образом умудряются формировать товарные партии, и масштабы такой деятельности быстро растут.

Кроме того, внутреннее производство и крупномасштабный импорт часто игнорируют специфические товары, которые невыгодно завозить крупными партиями. Одно из главных преимуществ Интернет-торговли именно в том, что для немассовых товаров затраты на прямую логистику меньше, чем если бы их импортировали наугад, развозили в магазины и ждали, пока "их" покупатель туда заглянет. Но владельцы таких физических магазинов инвестировали в их развитие, поэтому борются с веб-торговлей как могут...

Более того, "белые" импортеры выборочны: они могут по тем или иным причинам не связываться с определенными товарами, а то и наоборот — заключать с владельцами брендов антиконкурентные договоры и становиться "исключительными дилерами" с заоблачными ценами. В Украине пока (до вступления в ЕС) разрешен "параллельный импорт", поэтому теоретически их монополию могут пошатнуть другие. Но на практике это в основном простые граждане, ищущие товар в Интернете и заказывающие то, что им нужно. Если им не просто придется платить на 20% больше, а еще возиться с формальностями и вести с таможней переговоры по "правильной" таможенной стоимости, то таких желающих может стать гораздо меньше. Соответственно укрепятся локальные монополии "эксклюзивных импортеров".

Обещают, что покупателям не придется проходить через сложности импортеров: веб-платформы, через которые покупается большинство товаров, будут брать на себя все заботы и расходы, а покупателю придется платить несколько более высокую цену. Но тогда реально купить можно будет только через такие платформы, что также искажает конкуренцию. Не говоря уже о том, что какой-нибудь чиновник может просто отказать некоторой платформе в регистрации (например, требуя взятки). Такой механизм работает в ЕС, но это, мягко говоря, не эталон в вопросах конкурентноспособного рынка.

НДС для ФОП и военный сбор для всех

Наконец, два пункта откровенно вредны. Сохранять "военный сбор" после окончания войны — само по себе нонсенс. Однако главное, что он был в свое время введен экономически неграмотно как дополнительный налог на доходы граждан. Это один из самых вредных для экономического роста (по данным исследований ОЭСР) и один из наиболее "тенизирующих" налогов, в лидерах по уклонению в Украине. Поэтому налоговое давление на доходы, особенно зарплаты (облагаемые также ЕСВ), нужно снижать, а не повышать.

Однако в 2024 году по неизвестным причинам, вопреки советам независимых экспертов, МВФ и других международных организаций, из всех способов получить дополнительные поступления избрали именно повышение военного сбора. В результате под него попала, например, продажа личного имущества, в том числе квартир и транспортных средств, при котором никакого "дохода" нет вообще.

И, наконец, самый проблемный пункт — НДС для плательщиков единого налога. При вступлении в ЕС его в том или ином виде придется вводить. Однако даже порог обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне 4 млн грн лишь смягчает, но не решает проблему.

По данным на 2024 год, "за бортом" все равно оказываются почти 260 тыс. плательщиков ЕН. Даже с точки зрения администрирования это бы удвоило количество плательщиков НДС, к чему налоговая не готова. Но главное, что при нынешней стоимости администрирования НДС и необходимого при этом бухгалтерского учета потери благосостояния составляли бы от 31 до 52 млрд грн — хотя и меньше, чем в отброшенном варианте с порогом в 1 млн грн, но все равно существенно больше фискального эффекта (который, напомним, сам по себе не увеличивает благосостояние — это перераспределение).

Более того, если посмотреть с точки зрения фирмы, то расходы 120 тыс. грн (по версии Всемирного банка), а то и более 200 тыс. грн (по подсчетам, основанным на результатах опроса InfoSapience по заказу CASE Украина) на администрирование НДС составляют от 3% до 5% оборота в 4 млн грн. При этом средняя налоговая нагрузка (отношение уплаченных налогов к обороту) составляет на общей системе 3,4%. То есть микробизнес остается неконкурентоспособным по отношению к большому и будет по-прежнему вынужден массово дробиться или уходить в тень.

А как в странах ЕС

В какой из стран ЕС (да и мира) есть что-то подобное нашему администрированию НДС? Если бы указанные выше цифры были хотя бы в 10 раз ниже, как в среднем по ЕС, где отношение стоимости администрирования НДС к обороту для микропредприятий составляет 0,35%, может быть можно было бы согласиться и с порогом в 85 тыс. евро. Но обязательно с индексацией хотя бы на уровень инфляции.

Однако нынешнее драконовское администрирование НДС появилось не от хорошей жизни: без него потери в результате крупномасштабных махинаций во много раз превысили бы недопоступления из-за льгот для плательщиков ЕН. Поэтому прежде чем равняться на ЕС в этом вопросе, нужно по крайней мере умудриться разобраться с администрированием НДС, чтобы и расходы на него радикально уменьшились, и поступления не упали.

Пока же нужно бороться за то, чтобы порог НДС был установлен на уровне верхнего лимита упрощенной системы или хотя бы второй группы — тогда "структурный маяк" коснется только 46 тыс. (по состоянию на 2024 год) налогоплательщиков, причем больших, то есть с большей вероятностью ведущих бухучет или нуждающихся в нем. Все административные расходы для этой категории должны быть сокращены, насколько это возможно, в рамках нынешнего механизма администрирования. Вступать в силу это требование должно не ранее вступления Украины в ЕС с переходным периодом, но не ранее чем через год после отмены военного положения. А дальнейшая гармонизация, если она в это время понадобится, должна быть жестко связана с радикальным снижением расходов на администрирование НДС.

Депутатам предстоит большая и непростая работа: уговорить правительство и МВФ согласиться с этими поправками, после чего провести законопроект по предусмотренной законом процедуре. Это вполне реально, ведь и раньше такие и даже куда более существенные отклонения от начальных условий удавалось согласовать. К примеру, из меморандума в меморандум кочует фраза о том, что правительство обязуется не предпринимать никаких действий, приводящих к сокращению бюджетных поступлений. Но это не помешало в свое время принять экономически вредные законы, предоставляющие налоговые льготы индустриальным паркам и крупным инвестициям. Будем надеяться, что и в этом случае удастся "подправить" условия. На кону — социальная стабильность во время войны и десятки миллиардов.