Украина находится на грани финансовой катастрофы и может повторить судьбу УНР – Гетманцев

Украина находится на грани финансовой катастрофы и может повторить судьбу Украинской народной республики (УНР).

Как пишет Delo.ua, заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Он сообщил, что в 2025 году Киев не выполнил 14 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего не получил 3,9 млрд. евро. В заканчивающемся первом квартале 2026 года не были выполнены все 5 индикаторов.

По словам Гетманцева, Всемирный банк не даст 3,3 млрд долларов, если не будут приняты 4 закона, в том числе по железнодорожному транспорту.

"У нас на грани срыва большой репарационный кредит от ЕС на €90 млрд. На грани срыва также меморандум с МВФ, поскольку мы не выполнили в марте структурные маяки — соответствующие законопроекты правительство не внесло в Верховную Раду", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что Украина находится на грани финансовой катастрофы.

"А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле УНР в 1918 году. Мы можем так потерять страну", – заявил Гетьманцев.

Ранее нардеп сообщил, что провел встречу с представителями миссии МВФ.

"Говорили долго, разговор непростой, ведь ситуация сверхсложная. И действительно срыв программы с МВФ (а к нему мы близки как никогда) будет означать финансовую катастрофу", - рассказал нардеп.

МВФ дает Украине время до конца марта

Ранее МВФ выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Да, Верховная Рада должна утвердить ряд налоговых изменений. Среди них:

повышение налогов для бизнеса и населения;

ввод НДС для упрощенной системы;

снижение порога для налогообложения заграничных посылок до €150.

Также Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложение цифровых платформ, требовавших МВФ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Кроме того, часть законодательных инициатив до сих пор даже не вынесена на обсуждение. Bloomberg писал, что ситуация усугубляется внутренним конфликтом: депутаты не голосуют "в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что может привести к параличу работы парламента".