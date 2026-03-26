Україна перебуває на межі фінансової катастрофи і може повторити долю УНР – Гетманцев

Україна перебуває на межі фінансової катастрофи і може повторити долю Української народної республіки (УНР).

Як пише Delo.ua, про заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Він повідомив, що у 2025 році Київ не виконав 14 індикаторів програми Ukraine Facility, через що не отримав 3,9 млрд євро. У першому кварталі 2026 року, що закінчується, не були виконані всі 5 індикаторів.

За словами Гетманцева, Світовий банк не дасть 3,3 млрд доларів, якщо не будуть ухвалені 4 закони, зокрема щодо залізничного транспорту.

"У нас на межі зриву великий репараційний кредит від ЄС на €90 млрд. На межі зриву також меморандум із МВФ, оскільки ми не виконали у березні структурні маяки — відповідні законопроєкти уряд не вніс до Верховної Ради", - наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що Україна перебуває на межі фінансової катастрофи.

"А ми продовжуємо нашу політичну діяльність у стилі УНР 1918 року. Ми можемо так втратити країну", - заявив Гетьманцев.

Раніше нардеп повідомив, що провів зустріч з представниками місії МВФ.

"Говорили довго, розмова непроста, адже ситуація є надскладною. І дійсно зрив програми з МВФ (а до нього ми близькі як ніколи) буде означати фінансову катастрофу", - розповів нардеп.

МВФ дає Україні час до кінця березня

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Так, Верховна Рада має затвердити низку податкових змін. Серед них:

підвищення податків для бізнесу та населення;

введення ПДВ для спрощеної системи;

зниження порога для оподаткування закордонних посилок до €150.

Також Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав МВФ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Крім того, частину законодавчих ініціатив досі навіть не винесено на обговорення. Bloomberg писав, що ситуація посилюється внутрішнім конфліктом: депутати не голосують "на знак непокори президенту Володимиру Зеленському, що може призвести до паралічу роботи парламенту".