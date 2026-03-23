Україна близька до зриву програми з МВФ, що означатиме фінансову катастрофу – Гетманцев

Україна близька до зриву програми з Міжнародним валютним фондом, що буде означати фінансову катастрофу.

Як пише Delo.ua, про заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він розповів, що провів зустріч з представниками місії МВФ.

"Говорили довго, розмова непроста, адже ситуація є надскладною. І дійсно зрив програми з МВФ (а до нього ми близькі як ніколи) буде означати фінансову катастрофу", - наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що під час зустрічі дійшли висновку, що обговорювати, збирати голоси і голосувати в Верховній Раді будь-яку ініціативу не можна, поки вона у парламенті відсутня.

"Навіть якщо ця ініціатива на виконання програми з МВФ. Тому очікуємо на відповідний законопроєкт від уряду", - підсумував нардеп.

МВФ дає Україні час до кінця березня

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Так, Верховна Рада має затвердити низку податкових змін. Серед них:

підвищення податків для бізнесу та населення;

введення ПДВ для спрощеної системи;

зниження порога для оподаткування закордонних посилок до €150.

Також Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав МВФ. За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Крім того, частину законодавчих ініціатив досі навіть не винесено на обговорення. Bloomberg писав, що ситуація посилюється внутрішнім конфліктом: депутати не голосують "на знак непокори президенту Володимиру Зеленському, що може призвести до паралічу роботи парламенту".

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

МВФ скасував попередні умови

МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме: