Україна шукає компроміс із МВФ щодо запровадження ПДВ для ФОПів

За словами члена парламентського комітету з фінансів Олексія Леонова, завдяки перемовинам вже збільшено річний обіг ФОПів, для яких передбачено ПДВ, з одного мільйона до чотирьох мільйонів гривень.

Це дозволило вивести з-під потенційного оподаткування близько 200 тисяч підприємців, тоді як ще 250 тисяч залишаються у зоні ризику, якщо законопроєкт буде ухвалений.

Парламентарій підкреслив, що ключовим питанням переговорів є терміни запровадження ПДВ для ФОПів. За його словами, введення податку може відбутися після вступу України до Європейського Союзу або деякий час після цього, адже підприємці наразі готові до європейських стимулів розвитку бізнесу, але ще не готові до повного переходу на європейські податкові норми.

Леонов додав, що вимога МВФ щодо ПДВ покликана усунути можливості для уникнення оподаткування, але в Україні вже є механізми, які дозволяють розв’язати це питання, зокрема через Бюро економічної безпеки та податкову службу. За його словами, уряд і парламент мають спільно напрацювати компромісні рішення до середини літа 2026 року.

Депутат висловив упевненість, що правильні аргументи та конструктивна робота українських дипломатів дозволять домовитися з Фондом про оптимальне рішення для країни та для підприємців.

Зауважимо, Україна прагне пом'якшити непопулярне підвищення податків, яке вимагає МВФ, як умову для отримання понад 8 мільярдів доларів у рамках програми фінансування.