Украина может остаться без денег на войну уже в июне – Bloomberg

Украина рискует остаться без денег на ведение войны против России уже два месяца, поскольку под вопросом предоставления финансовой помощи от ключевых западных доноров страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Деньги есть до июня

По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, говоривших на условиях анонимности, у Киева хватает средств только на покрытие расходов до июня.

Украине в этом году на закупку американского оружия нужно 15 миллиардов долларов. В общей сложности в 2026 году стране понадобится 52 миллиарда долларов иностранной помощи.

Россия же увеличивает свои доходы от роста мировых цен на нефть, вызванного войной в Иране. Этот конфликт также поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, откладывая на второй план дипломатические усилия по достижению мирного соглашения в Украине.

Проблемы с финансированием

Украина рассчитывала на получение финансирования от Европейского Союза уже в апреле в рамках согласованного кредита в размере 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов.

Но премьер-министр Венгрии   Виктор Орбан   заявил, что будет блокировать предоставление ссуд, пока Украина не возобновит транзит российской нефти через свою территорию по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате удара РФ.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта так и не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Поэтому судьба займа, вероятно, будет оставаться неопределенной, по крайней мере, до всеобщих выборов в Венгрии 12 апреля.  

Киев также пытается выполнить обязательство по последней кредитной программе с Международным валютным фондом на 8,1 миллиарда долларов.

Ранее МВФ выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов и дал время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Если нынешний финансовый кризис сохранится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией " уже в апреле, заявлял Данило Гетманцев, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

Автор:
Светлана Манько