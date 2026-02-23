Предчувствие финансовой трагедии. В апреле могут возникнуть проблемы с финансированием расходов – Гетмацев

Украина может столкнуться с дефицитом средств для финансирования расходов уже в апреле, а принятие ключевых налоговых решений тормозится из-за отсутствия согласованной позиции между правительством и парламентом. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что ситуация с принятием критически важных финансовых решений остается сложной, а часть политиков не осознает масштаба бюджетных рисков.

Как сообщает Delo.ua, об этом он рассказал в интервью "Форбс".

По его словам, уже сейчас государство использует средства, запланированные на второе полугодие, и без новых поступлений весной может возникнуть проблема финансирования расходов.

"Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня", - сказал он.

Речь идет, в частности, о так называемом законопроекте Big Beautiful Bill, который должен объединить ряд структурных маяков программы с Международным валютным фондом — налогообложение цифровых платформ, отмену льгот на импортные посылки до 150 евро, переход части ФЛП на НДС и закрепление ставки военного сбора на уровне 5%. Документ парламент будет рассматривать только после его подачи правительством.

Комитет, по словам Гетманцева, уже рекомендовал законодательную инициативу по налогообложению цифровых платформ для принятия, однако сбор голосов в зале — ответственность руководства фракции Слуга народа, в частности Андрей Мотовиловец и Давид Арахамия.

Он также раскритиковал непоследовательность правительственной политики: с одной стороны Кабмин согласовывает с МВФ налоговые изменения, включая возможное введение НДС для ФЛП, а с другой — расширяет программу "национального кэшбека", которую назвал неэффективной.

В МВФ, по словам депутата, позиция неизменна: все согласованные маяки обязательны к выполнению, даже если их статус в программе меняется.

Гетманцев подчеркнул, что без четкой коммуникации правительства с парламентом и обществом принятие необходимых решений будет затягиваться, тогда как текущая финансовая ситуация значительно сложнее, чем в предыдущие годы.