Повышение НДС-порога для ФЛП до 4 млн грн: бюджет может получить 10 млрд в год

Инициатива повысить порог годового дохода для обязательной регистрации плательщиком НДС до 4 млн грн (эквивалент около 85 тыс. евро) может обеспечить государственному бюджету примерно 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

Об этом заявил Delo.ua координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман и добавил, что новый законопроект, вероятно, зарегистрируют уже в марте.

"85 тысяч евро — это порог европейского стандарта. Мы следуем в ЕС, имплементируем директиву и устанавливаем порог, который разрешен директивой ЕС", — сказал он.

По его словам, под новое регулирование попадут не сотни тысяч предпринимателей, как это могло быть с порогом в 1 млн грн, который обсуждали ранее, а лишь десятки тысяч ФЛП. Эксперт отмечает, что негативное влияние на бизнес все равно будет, но оно минимально.

Порог дохода в 1 млн грн мог остановить работу ФЛПов

В настоящее время плательщиками НДС в Украине являются юридические лица и ФЛПы на общей системе с годовым оборотом более 1 млн грн, а также нерезиденты, поставляющие электронные услуги в Украине, и предприниматели, добровольно выбравшие регистрацию, тогда как ФЛПы 1–3 групп на упрощенной системе пока не обязаны платить НДС.

Впрочем, Министерство финансов предлагало законопроект, который с 1 января 2027 года должен заставить ФЛПы 1–3 групп с доходом более 1 млн грн становиться плательщиками НДС по ставке 20%. Критики отмечали, что этот порог давно не пересматривался с учетом инфляции и сейчас очень низок, особенно по сравнению с Европой, где налоговые пороги значительно выше.

Такие планы вызвали беспокойство аналитических центров и бизнес-омбудсменов: они предупреждали о больших рисках для малого бизнеса и призвали правительство пересмотреть эти предложения.

В то же время, Олег Гетман резко критиковал порог в 1 млн грн, называя его «совершенно неадекватным». Он объясняет, что при таком уровне дохода большое количество ФЛП было вынуждено вести сложный бухгалтерский учет, регистрироваться плательщиками НДС и оплачивать услуги бухгалтеров. Дополнительная нагрузка создает и блокировку налоговых накладных в случае, если система признает операцию «рисковой», что фактически останавливает расчеты.

"Для того чтобы собрать 40 млрд грн в бюджет, непроизводительные расходы бизнеса составляли бы от 100 до 115 млрд. Это делает такое регулирование непропорциональным и неэффективным", — подчеркнул он.

Вместо НДС — новые ФЛПы

Также Гетман отметил, что многие предприниматели будут пытаться избежать перехода на НДС, и "дробить" бизнес или будут уменьшать обороты, чтобы остаться ниже порога.

"Скорее всего, абсолютное большинство ФЛП, которые имеют обороты свыше 4 млн грн в год и должны перейти на НДС, не перейдут. Они либо откроют второго ФЛП на родственников — маму или папу, либо немного снизят свои обороты, чтобы остаться в пределах 3,9 млн и не будут идти по этому пути", — пояснил он.

Переход на НДС означает «скачок в совершенно другое измерение» с большими затратами и сложным администрированием, поэтому лишь небольшая часть предпринимателей реально станет плательщиками, а большинство останется на упрощенной системе.

Напомним, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой программе финансирования в размере более 8 миллиардов долларов. Чтобы получить эти средства, нужно выполнить ряд предварительных условий – так называемых prior actions. Среди них и налоговые изменения: введение обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с годовым оборотом более 1 миллиона гривен, налогообложение международных посылок и налоги для цифровых платформ.

Инициатива по НДС для ФЛП вызвала волну критики со стороны бизнеса и экспертов, которые заявляли, что такие нововведения могут стать серьезным ударом по малому бизнесу, привести к закрытию части предприятий или переходу в тень.

На фоне общественного недовольства правительство заявило, что соответствующий законопроект подаваться не будет.

Впоследствии МВФ согласился отменить предварительные условия (prior actions) для новой программы в размере $8,1 млрд.