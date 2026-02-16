Программа "5-7-9%": за неделю предприниматели получили около 400 льготных кредитов на 2 млрд грн

За последнюю неделю 48 уполномоченных банков выдали представителям микро-, малого и среднего бизнеса 399 кредитов. Общая сумма финансирования составила 2 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн приходится на государственные банки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

Основные показатели

С начала 2026 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 2 930 ссуд на сумму 13,4 млрд грн. За период действия военного положения в Украине бизнес получил 102618 кредитов на общую сумму 383,8 млрд грн.

Средства, выданные во время военного положения, распределены по следующим направлениям:

81,60 млрд грн - финансирование оборотного капитала;

60,08 млрд грн - переработка сельскохозяйственной продукции;

60,07 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска;

57,99 млрд грн – инвестиционные цели;

56,83 млрд грн – антивоенные цели;

51,02 млрд грн - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4,20 млрд грн – энергосервис.

Общие результаты программы

С момента запуска программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписано 137440 договоров на сумму 473,4 млрд грн. Доля государственных банков в общем объеме составляет 217,2 млрд грн (94655 договоров). Министерство финансов продолжает работу над привлечением международных средств по расширению инструментов поддержки предпринимательства.

Напомним, в период со 2 по 6 февраля бизнес получил 786 кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Доля государственных банков в этом объеме составила 535 кредитов на сумму 1,2 млрд грн.