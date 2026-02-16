Запланована подія 2

Програма "5-7-9%": за тиждень підприємці отримали майже 400 пільгових кредитів на 2 млрд грн

За минулий тиждень підприємці отримали майже 400 пільгових кредитів. / Shutterstock

Протягом останнього тижня 48 уповноважених банків видали представникам мікро-, малого та середнього бізнесу 399 кредитів. Загальна сума фінансування склала 2 млрд грн, з яких 0,8 млрд грн припадає на державні банки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Основні показники

З початку 2026 року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 2 930 позик на суму 13,4 млрд грн. За період дії воєнного стану в Україні бізнес отримав 102 618 кредитів на загальну суму 383,8 млрд грн.

Кошти, видані під час воєнного стану, розподілені за такими напрямками:

  • 81,60 млрд грн — фінансування оборотного капіталу; 
  • 60,08 млрд грн — переробка сільськогосподарської продукції; 
  • 60,07 млрд грн — кредитування в зонах високого воєнного ризику; 
  • 57,99 млрд грн — інвестиційні цілі; 
  • 56,83 млрд грн — антивоєнні цілі; 
  • 51,02 млрд грн — підтримка сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 4,20 млрд грн — енергосервіс.

Загальні результати програми

З моменту запуску програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписано 137 440 договорів на суму 473,4 млрд грн. Частка державних банків у загальному обсязі становить 217,2 млрд грн (94 655 договорів). Міністерство фінансів продовжує роботу над залученням міжнародних коштів для розширення інструментів підтримки підприємництва.

Нагадаємо, у період з 2 по 6 лютого бізнес отримав 786 кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Частка державних банків у цьому обсязі склала 535 кредитів на суму 1,2 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук