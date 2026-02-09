За неделю бизнес получил почти 800 доступных кредитов на 2,8 млрд грн: детали

Государственная программа льготного кредитования продолжает финансировать бизнес. За последнюю неделю 48 банков выдали 786 кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Доля государственных банков в этом объеме составила 535 кредитов на сумму 1,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Основные показатели

С начала января 2026 года предприниматели уже получили 2531 кредит на общую сумму 11,4 млрд грн. Всего за время действия военного положения объем финансирования составил 381,8 млрд грн по 102 219 договорам.

Государственная поддержка бизнеса.



Распределение средств по целевому назначению на 9 февраля текущего года:

81,47 млрд грн – финансирование оборотного капитала;

59,52 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;

59,28 млрд грн – переработка сельскохозяйственной продукции;

57,8 млрд грн – инвестиционные цели;

56,83 млрд грн – антивоенные цели;

50,78 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4,06 млрд грн – финансирование энергосервиса.

Всего с момента старта программы подписано 137 041 кредитный договор на 471,4 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 94 409 договоров на 216,3 млрд гривен.

Напомним, в период с 26 по 30 января предприниматели оформили 440 новых кредитов на сумму более 2,1 млрд. грн.