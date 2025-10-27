Поддержка бизнеса: за неделю предприниматели получили 1,6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

За прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Значительную часть финансирования обеспечили государственные банки: они предоставили 421 кредит на сумму 0,7 млрд. грн.

В целом с начала 2025 года предприниматели получили 22 792 кредита на общую сумму 66,8 млрд. грн.

За время действия военного положения в Украине было выдано 92428 кредитов на общую сумму 343,2 млрд грн. Большая часть из них приходится на банки государственного сектора (67692 кредита на 174,8 млрд грн).

По состоянию на 27 октября 2025 года эти средства были направлены на следующие ключевые направления:

51 млрд грн – на инвестиционные цели;

78,07 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

47,51 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

49,76 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

3,32 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

56,83 млрд грн – на антивоенные цели;

44,98 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 127 250 кредитных договоров на 432,8 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 88 168 договоров на 201,4 млрд. гривен.

Напомним, правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властями.