Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали 1,6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

гривні
За тиждень малий бізнес отримав 587 пільгових кредитів / НБУ

Протягом минулого тижня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Значну частину фінансування забезпечили державні банки: вони надали 421 кредит на суму 0,7 млрд грн.

Загалом з початку 2025 року підприємці отримали 22 792 кредити на загальну суму 66,8 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні було видано 92 428 кредитів на загальну суму 343,2 млрд грн. Більша частина з них припадає на банки державного сектору (67 692 кредити на 174,8 млрд грн).

Станом на 27 жовтня 2025 року, ці кошти були спрямовані на такі ключові напрямки:

  • 51 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 78,07 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 47,51 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 49,76 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 3,32 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
  • 56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 44,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Всього з моменту старту програми підписано 127 250 кредитних договорів на 432,8 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 88 168 договорів на 201,4 млрд гривень.

Фото 2 — Підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали 1,6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Нагадаємо, уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.

Автор:
Тетяна Бесараб