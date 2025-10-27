Підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали 1,6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Протягом минулого тижня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Значну частину фінансування забезпечили державні банки: вони надали 421 кредит на суму 0,7 млрд грн.

Загалом з початку 2025 року підприємці отримали 22 792 кредити на загальну суму 66,8 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні було видано 92 428 кредитів на загальну суму 343,2 млрд грн. Більша частина з них припадає на банки державного сектору (67 692 кредити на 174,8 млрд грн).

Станом на 27 жовтня 2025 року, ці кошти були спрямовані на такі ключові напрямки:

51 млрд грн – на інвестиційні цілі;

78,07 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

47,51 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

49,76 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

3,32 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

44,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Всього з моменту старту програми підписано 127 250 кредитних договорів на 432,8 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 88 168 договорів на 201,4 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.