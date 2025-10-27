- Категорія
Підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали 1,6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"
Протягом минулого тижня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Значну частину фінансування забезпечили державні банки: вони надали 421 кредит на суму 0,7 млрд грн.
Загалом з початку 2025 року підприємці отримали 22 792 кредити на загальну суму 66,8 млрд грн.
За час дії воєнного стану в Україні було видано 92 428 кредитів на загальну суму 343,2 млрд грн. Більша частина з них припадає на банки державного сектору (67 692 кредити на 174,8 млрд грн).
Станом на 27 жовтня 2025 року, ці кошти були спрямовані на такі ключові напрямки:
- 51 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 78,07 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
- 47,51 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 49,76 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
- 3,32 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
- 56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 44,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Всього з моменту старту програми підписано 127 250 кредитних договорів на 432,8 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 88 168 договорів на 201,4 млрд гривень.
Нагадаємо, уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.