За час повномасштабної війни підприємці отримали доступних кредитів на 336,7 млрд гривень: оновлені дані

Від початку повномасштабної війни у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці отримали кредитів на 336,7 млрд гривень. За минулий тиждень бізнес отримав від уповноважених банків 451 пільговий кредит на загальну суму 0,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за програмою "5-7-9" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 20 515 кредитів на 60,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 14 212 кредитів на 29,7 млрд гривень.

Загальна статистика за час дії воєнного стану

За час дії воєнного стану в Україні видано 90 150 кредитів на суму 336,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 66 074 кредити на 171,4 млрд грн).

Станом на 29 вересня поточного року, кошти були розподілені за ключовими напрямками:

77,47 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

56,85 млрд грн – на антивоєнні цілі;

49,26 млрд грн – на інвестиційні цілі;

48,29 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

47,40 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

42,56 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику;

3,16 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Усього з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" було підписано 124 972 кредитні договори на 426,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 86 550 договорів на 198,1 млрд гривень.

Нагадаємо, З 15 по 19 вересня за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 650 кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. З них 509 кредитів на 1,1 млрд грн було видано банками державного сектору.