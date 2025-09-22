Держпрограма "5-7-9%": за тиждень підприємці отримали 650 доступних кредитів на 1,5 млрд гривень

З 15 по 19 вересня за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 650 кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. З них 509 кредитів на 1,1 млрд грн було видано банками державного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року в рамках програми було видано 20 063 кредити на суму 59,4 млрд грн. З них 13 898 кредитів на 29,1 млрд грн отримали підприємці в державних банках.

За період дії воєнного стану було надано 89 699 кредитів на 335,9 млрд грн. З цієї суми:

77,63 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

56,85 млрд грн — на антивоєнні цілі;

48,99 млрд грн — на інвестиційні цілі;

48,12 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

47,33 млрд грн — для сільськогосподарських товаровиробників;

42,09 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику;

3,15 млрд грн — на фінансування енергосервісу.

Всього з моменту запуску програми було підписано 124 521 кредитний договір на 425,5 млрд грн. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Фонд співпрацює з 46 банками.

Нагадаємо, тижнем раніше було видано 310 пільгових кредитів на суму понад 1,1 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".