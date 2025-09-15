Запланована подія 2

Підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали понад 1,1 млрд грн пільгових кредитів

Depositphotos

За минулий тиждень було видано 310 кредитів на суму понад 1,1 млрд грн у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Загалом з початку 2025 року український бізнес залучив понад 19,4 тис. пільгових кредитів на загальну суму близько 58 млрд грн. 

 Найчастіше кредити отримують підприємства:

  • у переробній промисловості;
  • у сільському господарстві;
  • у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику. 

З початку року найбільше коштів було спрямовано на:

  • 16,3 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;
  • 15,4 млрд грн — на інвестиційні проєкти;
  • 14,2 млрд грн — на кредитування у зонах високого воєнного ризику.

З моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 123,8 тисяч кредитів на суму близько 424 млрд грн, з них 89 тисяч кредитів на суму 334 млрд грн були видані саме після початку повномасштабного вторгнення.

Найбільша кількість кредитів була надана підприємствам у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Одеській областях. У програмі беруть участь 46 українських банків.

Нагадаємо, українські виробники сільськогосподарської продукції отримали можливість продовжити термін дії своїх пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” ще на один рік.

Автор:
Тетяна Бесараб